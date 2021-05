Microsoft : Biden veut faire pression sur Poutine sur les droits de l'homme

WILMINGTON, 30 mai (Reuters) - Le président américain Joe Biden a annoncé dimanche qu'il ferait pression sur son homologue russe Vladimir Poutine pour qu'il respecte les droits de l'homme lorsque les deux dirigeants se rencontreront au mois de juin.

"Je rencontre le président Poutine dans quelques semaines à Genève pour lui dire clairement que nous ne le ferons pas, nous ne le laisserons pas abuser de ces droits", a déclaré Joe Biden lors d'un discours en l'honneur de la fête américaine du Memorial Day.

Cette rencontre entre les deux dirigeants doit intervenir après que Microsoft a signalé une cyberattaque contre les agences gouvernementales américaines par Nobelium, le groupe originaire de Russie derrière le piratage SolarWind de l'année dernière.

Le Kremlin a déclaré qu'il n'avait aucune information sur la dernière attaque en date.

En annonçant la réunion du 16 juin, la Maison Blanche avait indiqué que les deux dirigeants discuteraient d'une série de questions dans le but de restaurer "la prévisibilité et la stabilité" dans les relations entre Washington et Moscou, dans un contexte de relations tendues autour de l'ingérence de la Russie dans l'élection américaine, des cyberattaques et de l'Ukraine. (Jeff Mason, version française Benjamin Mallet)