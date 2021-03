Microsoft : accord avec Nokia pour des solutions entreprises

L'équipementier télécoms finlandais Nokia annonce un accord avec le géant informatique Microsoft pour développer de nouveaux cas d'utilisation sans fils privés 4G et 5G prêts pour le marché, conçus pour les entreprises.



La collaboration combinera les technologies Cloud RAN (vRAN) de Nokia avec les services cloud et l'écosystème développeurs Microsoft Azure pour stimuler les fonctionnalités de l'utilisateur final, expliquent les deux groupes.



Cette initiative s'inscrit la stratégie de Nokia de partenariats avec les meilleurs fournisseurs de cloud public pour générer des résultats commerciaux pour les utilisateurs finaux essentiels à la monétisation des déploiements 4G / 5G.



