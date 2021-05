Microsoft : étend sa collaboration avec Mars

Microsoft a annoncé étendre sa collaboration de long terme avec le groupe agroalimentaire Mars - qui fabrique notamment les barres chocolatées éponymes.



L'accord passé entre les deux sociétés prévoit d'accélérer la transformation numérique de Mars en tirant parti de la plate-forme Microsoft Azure pour optimiser sa vitesse opérationnelle et ses chaînes d'approvisionnement de fabrication intelligentes.



A terme, l'infrastructure numérique fournira à Mars les informations commerciales nécessaires pour accélérer sa croissance, sa rentabilité, sa vitesse, sa résilience, sa durabilité et, surtout, établir et développer la confiance avec les clients et les consommateurs en offrant des expériences plus responsables, transparentes et convaincantes, précise Microsoft.



