Microsoft : le partenariat avec Schlumberger s'étend

Schlumberger et Microsoft ont annoncé lundi qu'ils allaient étendre leur partenariat visant à proposer des technologies innovantes destinées au secteur énergétique.



Le premier produit issu de la collaboration, un outil de gestion des données des entreprises de l'énergie dédié à la plateforme de données open source OSDU, est disponible à partir d'aujourd'hui.



Cette suite logicielle sera compatible avec Delfi, l'environnement cognitif d'exploration et production (E&P) mis au point par Schlumberger, notamment en tirant parti de l'intelligence artificielle.



Le nouveau système de gestion des données des entreprises de Schlumberger peut être déployé sur la plateforme applicative Azure de Microsoft, partenaire privilégié de Schlumberger pour tout ce qui concerne les applications cloud.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.