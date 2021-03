Microsoft : le télétravail, nouveau standard après la crise

Microsoft a annoncé lundi qu'il avait l'intention de proposer à ses 160.000 employés la mise en place d'un mode de travail 'hybride,' 'moderne' et 'flexible' une fois que le gros de l'épidémie de coronavirus serait passé.



Sur son blog d'entreprise, le géant américain des logiciels explique ce lundi qu'il considère le télétravail partiel (c'est-à-dire représentant moins de 50% du temps de travail hebdomadaire) comme un nouveau 'standard' pour la plupart de ses métiers.



L'annonce intervient alors que le groupe autorise ses salariés à revenir progressivement au sein de ses bureaux après un an de travail à domicile obligatoire.



A ce jour, ce sont environ 20% de ses effectifs mondiaux qui ont ainsi retrouvé leur poste de travail.



Dès la semaine prochaine, son siège social de Redmond (Washington) rouvrira ses portes aux salariés, au même titre que la plupart des campus environnants.



Sur son blog, Microsoft explique avoir établi un dispositif en six niveaux, dont le dernier stade ('Stage 6') symbolise un futur où le Covid constitue une menace identique à celle de la grippe saisonnière.



Sur cette échelle, la réouverture prévue du site de Redmond, la semaine prochaine, représente un basculement du niveau 3 au niveau 4, explique-t-il.



'Notre objectif est d'apporter plus de flexibilité aux employés, en leur permettant de travailler là où ils se sentent le plus productifs et à l'aise, tout en encourageant les employés à travailler à domicile car le virus et ses variants associées restent préoccupants', souligne Microsoft.



