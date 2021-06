Microsoft : partenaire de Worldline contre la fraude en ligne

Worldline annonce aujourd'hui un partenariat avec Microsoft pour intégrer le module Dynamics 365 de protection contre la fraude dans l'offre de paiement digital de Worldline.



Dynamics 365 est une solution de gestion d'entreprise qui, outre des contrôles anti-fraude préprogrammés et une intelligence artificielle adaptative, est capable d'apprendre à mieux identifier les atteintes au site du client, tout en tirant parti d'un réseau mondial de protection contre la fraude



Worldline et Microsoft ont réalisé des investissements importants pour créer une solution véritablement spécialisée, qui intègre Dynamics 365 dans la plate-forme globale ' Merchant Services ' de Worldline.





