Microsoft : partenariat avec l'italien Leonardo

Microsoft et le groupe italien de défense Leonardo ont annoncé mercredi la signature d'un partenariat visant à proposer des services de sécurité numérique aux administrations publiques italiennes.



Selon les termes de l'accord, Leonardo endossera le rôle d'intégrateur de systèmes et de responsable de la cybersécurité, une fonction qui le verra prendre en charge des aspects comme la transformation numérique ou la consolidation des centres de données.



Microsoft offrira de son côté ses technologies de sécurité informatique, de 'cloud' et d'automatisations des processus en vue d'aider les administrations publiques et les entreprises italiennes à accélérer leur transition numérique.



Pour mémoire, Microsoft et Leonardo collaboraient déjà sur les questions liées à la digitalisation de l'industrie manufacturière depuis 2017.



