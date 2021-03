Microsoft : présence renforcée dans le cloud au Canada

Microsoft a annoncé mercredi qu'il comptait renforcer sa présence sur le marché du 'cloud' au Canada, un projet qui devrait se traduire par la création de 500 nouveaux postes.



Le géant des logiciels explique qu'il a prévu d'ouvrir un centre d'excellence et d'innovation en matière de données au sein de son nouveau siège social situé dans le centre-ville de Toronto.



Ce nouveau site fournira des services d'analyses de données et d'ingénierie visant à aider les clients canadiens à accélérer leur transformation numérique grâce au 'cloud', explique le groupe américain dans un communiqué.



Microsoft a également annoncé qu'il allait créer plus de 500 nouveaux emplois à Vancouver cette année, avec l'objectif de concevoir des applications de pointe dans le domaine des communications intelligentes, mais aussi à destination de sa suite bureautique Office et de son service de stockage en ligne personnel OneDrive.



Cette décision fera passer son effectif dans la ville à quelque 1700 employés et à plus de 3700 employés dans tout le Canada.



