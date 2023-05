Microsoft : partenariat stratégique avec Fujitsu

Microsoft et Fujitsu ont annoncé mardi qu'ils allaient étendre leur collaboration via la signature d'un nouveau partenariat stratégique d'une durée de cinq ans.



Aux termes de l'accord, le groupe japonais de services informatiques a retenu le géant américain des logiciels en tant que partenaire privilégié dans le 'cloud'.



Les deux entreprises disent vouloir par ailleurs combiner leurs expertises respectives afin de proposer à leurs clients des services de 'transformation durable'.



Leur offre commune associera le savoir-faire de Fujitsu dans les métiers de l'industrie manufacturière, de la distribution, de la santé, de l'informatique avancée et des réseaux aux plateformes Azure, Microsoft 365, Microsoft Dynamics 365, Microsoft Power Platform et Viva.



Il est prévu que 28.000 collaborateurs de Fujitsu soient formés aux technologies 'cloud' de Microsoft au cours des cinq prochaines années.



Fujitsu précise que le projet devrait aider Fujitsu Uvance, la nouvelle marque commerciale regroupant ses activités 'pour un monde plus responsable', à atteindre son objectif d'un chiffre d'affaires annuel de 5,4 milliards de dollars à horizon 2025.



