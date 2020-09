Microsoft : projet d'acquisition de Bethesda Softworks

21/09/2020 | 15:36

Microsoft fait part de son projet d'acquisition de ZeniMax Media, la maison-mère de Bethesda Softworks, 'l'un des plus grands développeurs et éditeurs de jeux non cotés du monde', pour un montant de 7,5 milliards de dollars en numéraire.



'Créateur de franchises acclamées par la critique et parmi les meilleures ventes comme The Elder Scrolls et Fallout, Bethesda apporte un portefeuille impressionnant de jeux, technologies et talents, ainsi qu'un historique de succès commerciaux à Xbox', explique-t-il.



Soumise aux conditions et autorisations réglementaires usuelles, la finalisation de la transaction est attendue pour le second semestre de l'exercice 2021 de Microsoft, qui en attend un impact minimal sur son profit opérationnel ajusté sur ses exercices 2021 et 2022.



