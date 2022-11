Microsoft : rejoint l'initiative de cybersécurité de Siemens

Siemens annonce que Microsoft a rejoint l'initiative de cybersécurité the Charter of Trust (CoT), initiative lancée en 2018 par Siemens et huit partenaires du secteur industriel visant à faire progresser la cybersécurité dans tous les secteurs et au niveau mondial.



En tant que nouveau membre de la CoT, Microsoft prévoit d'apporter son expertise en matière de cybersécurité dans le développement et la promotion de principes de sécurité robustes pour un monde numérique sécurisé. Avec l'ajout de Microsoft, l'initiative de la Charte de confiance est passée à 18 membres, précise Siemens.



'Le partenariat avec l'industrie est essentiel pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, et nous sommes impatients de travailler avec les membres de la Charte pour faire avancer les stratégies et les initiatives qui renforcent la cybersécurité', a déclaré Tom Burt, vice-président de la sécurité et de la confiance des clients chez Microsoft.





