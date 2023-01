Microsoft va supprimer 10 000 postes : charge de 1,2 milliard de dollars

Microsoft Corporation a annoncé une série de mesures afin de prendre en compte les conditions macroéconomiques actuelles et l'évolution des priorités des clients. Ces mesures comprennent des réductions d'effectifs d'environ 10 000 employés, soit moins de 5% des effectifs du groupe, d'ici la fin du troisième trimestre fiscal de 2023, des changements dans son portefeuille de produits et une optimisation de son immobilier. Ces mesures entraîneront une charge de 1,2 milliard de dollars au deuxième trimestre de l'exercice 2023, soit un impact négatif de 12 cents sur le bénéfice dilué par action.



" Tout d'abord, alors que nous avons vu nos clients accélérer leurs dépenses numériques pendant la pandémie, nous les voyons maintenant optimiser leurs dépenses numériques pour faire plus avec moins. Nous constatons également que les entreprises de tous les secteurs et de toutes les régions géographiques font preuve de prudence, car certaines parties du monde sont en récession et d'autres en anticipent une ", a déclaré le directeur général, Satya Nadella.



Avant d'ajouter : " Nous continuerons à investir dans des domaines stratégiques pour notre avenir, ce qui signifie que nous allouons à la fois notre capital et nos talents aux domaines de croissance durable et de compétitivité à long terme pour l'entreprise, tout en désinvestissant dans d'autres domaines ". Dans sa communication, Microsoft Corporation souligne l'importance de l'intelligence artificielle.