Pas loin de 10% des PC en Suisse disposent d'un système d'exploitation obsolète

Zurich (awp) - Si la grande majorité des PC utilisés en Suisse dispose d'un système d'exploitation Windows récent et sûr, pas moins de 10% de ce parc informatique est mû par des versions obsolètes du logiciel du géant Microsoft. Celles-ci ne bénéficient plus de mise-à-jour et représentent autant de portes d'entrée pour les pirates informatiques.

Selon une analyse publiée vendredi par ESET, un développeur slovaque de logiciels antivirus, 2,5 millions d'ordinateurs sont équipés du dernier système d'exploitation Windows 10, quelque 230'000 autres PC et portables fonctionnant eux avec des versions plus anciennes. Parmi ces derniers, 200'000 tournent sous Windows 7, logiciel pour lequel Microsoft n'assure plus de mise-à-jour depuis près d'un an.

Les failles de sécurité de Windows 7 ne sont plus comblées, rendant ainsi les PC qui en sont équipés vulnérables à des attaques informatiques, notamment dans le domaine de la banque en ligne. Et cela peut coûter cher à leurs utilisateurs, les établissements financiers pouvant refuser un dédommagement en arguant du fait que l'équipement informatique d'un client lésé n'est pas à jour.

Travailler avec un système d'exploitation ancien peut aussi comporter des risques pour les entreprises, notamment au niveau de la protection des données, note encore ESET.

