* LE PDG DE MICROSOFT GAMING PHIL SPENCER DIT QU'IL VA AMENER QUATRE JEUX SUR D'AUTRES CONSOLES - LE PODCAST OFFICIEL DE LA XBOX
* LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE MICROSOFT, PHIL SPENCER, A DÉCLARÉ QUE LES QUATRE JEUX N'INCLUAIENT PAS STARFIELD ET INDIANA JONES.
* LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE MICROSOFT GAMING DÉCLARE QU'AU COURS DES 5 OU 10 PROCHAINES ANNÉES, LES JEUX EXCLUSIFS À UN MATÉRIEL SERONT DE MOINS EN MOINS PRÉSENTS DANS L'INDUSTRIE
* LE PDG DE MICROSOFT GAMING DÉCLARE QUE LES QUATRE JEUX SERONT CEUX QUI DATENT DE PLUS D'UN AN
* LE PDG DE MICROSOFT GAMING DÉCLARE QUE DEUX JEUX SONT DES JEUX COMMUNAUTAIRES QUI FINIRONT SUR D'AUTRES PLATES-FORMES
* LE PDG DE MICROSOFT GAMING DÉCLARE QUE LES DEUX AUTRES JEUX SONT DES JEUX PLUS PETITS QUI N'ÉTAIENT PAS DESTINÉS À ÊTRE EXCLUSIFS À UNE PLATEFORME.
* LE PRÉSIDENT DE MICROSOFT POUR LA XBOX, SARAH BOND, DÉCLARE QUE LES JEUX D'ACTIVISION ET DE BLIZZARD SERONT DISPONIBLES SUR GAMEPASS, À COMMENCER PAR DIABLO IV, LE 28 MARS.
* SARAH BOND, PRÉSIDENTE DE MICROSOFT XBOX, DÉCLARE que d'autres jeux seront disponibles sur le matériel dur et qu'ils seront partagés pendant les fêtes de fin d'année Couverture supplémentaire de la société :