Les actions mondiales se sont repliées vendredi et les rendements du Trésor américain ont atteint leur plus bas niveau depuis plusieurs mois en raison des inquiétudes concernant l'économie et des prévisions à la baisse d'Amazon et d'Intel, qui ont affecté les entreprises technologiques fortement valorisées.

L'indice S&P 500 a terminé en baisse de 1,84 % et l'indice Nasdaq Composite a clôturé en baisse de 2,43 %, ce qui le place sur la bonne voie pour confirmer qu'il se trouve dans une phase de correction suite aux inquiétudes concernant les valorisations des grandes entreprises technologiques et aux faibles chiffres de l'emploi qui ont aggravé les craintes d'un ralentissement de l'activité économique.

LAMAR VILLERE, GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE, VILLERE & CO, NOUVELLE-ORLEANS

"Nous avons cherché un repli estival, en particulier dans le secteur des grandes technologies, et nous avons été surpris que cela prenne autant de temps. Nous avons cherché à entrer potentiellement dans certains de ces noms coûteux et nous avons été frustrés de ne pas avoir eu l'occasion de le faire, et maintenant nous y arrivons. Nous n'y sommes peut-être pas encore tout à fait, mais les valorisations deviennent un peu plus réalistes.

"Évidemment, les chiffres de l'emploi font la une des journaux. Mais il semble que nous soyons officiellement entrés dans un monde rationnel où les mauvaises nouvelles économiques sont considérées comme mauvaises plutôt que les mauvaises nouvelles économiques comme bonnes... Je pense que la Fed va réduire ses taux d'intérêt et nous nous y sommes tous adaptés. C'est en quelque sorte établi. Maintenant, on se demande plutôt s'ils ont attendu trop longtemps. Avons-nous une récession entre les mains ?"

JOSH WEIN, GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE, HENNESSY FUNDS, CHAPEL HILL, NORTH CAROLINA

"Il y a un mois, on s'attendait à moins de deux baisses de taux d'ici la fin de l'année et maintenant on s'attend, statistiquement, à plus de quatre... Je pense donc que cet ajustement rapide a donné aux gens des raisons de penser que la Fed a peut-être attendu trop longtemps et que nous allons ralentir plus que nous ne le pensions. Je ne suis pas d'accord avec cela, mais je pense que c'est le consensus, et c'est ce qui fait baisser les prix. La contrepartie de tout cela est un emprunt à 10 ans qui a baissé d'environ 30 points de base au cours de la semaine dernière. Je préfère suivre cela plutôt que tout le bruit. Je pense que le marché (boursier) est en pleine forme".

MICHAEL FARR, PRÉSIDENT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL, FARR, MILLER & WASHINGTON LLC, WASHINGTON, DC

Les marchés ont une réaction émotionnelle à court terme aux données économiques d'aujourd'hui. Les données économiques d'aujourd'hui sur l'emploi étaient plus faibles et montraient un ralentissement de l'embauche et de la croissance des salaires. Les gens craignent que la Fed ait maintenu les taux à un niveau trop élevé pendant trop longtemps et que, ce faisant, elle ait ralenti l'économie à un point tel que nous pourrions nous diriger vers une récession. Voilà pour la première partie. La deuxième partie est que le marché, au cours des derniers mois, a connu une série de sommets historiques grâce à une grande exubérance et à l'enthousiasme pour environ 6 ou 7 actions qui n'ont cessé d'aller de l'avant : Nvidia, Meta, Apple, Microsoft, etc. Avec des bénéfices aussi importants et un peu de peur, la prise de bénéfices se sent bien sur le moment. Je ne pense pas que ce soit la fin du monde. Il s'agit d'une donnée d'un mois. Il s'agit d'une tendance dans un marché du travail qui se normalise. Il y a donc ces signes et d'autres données qui suggèrent que peut-être, si maintenant cela semble être une peur à court terme et une réaction un peu excessive de la part des marchés.

Les professionnels regarderont les 3,80 % sur les bons du Trésor à 10 ans. Il s'agit d'un mouvement considérable pour le Trésor à 10 ans, nous étions à 4,25 % il y a 10 jours. C'est un mouvement important lorsque vous obtenez une variation de 44 ou 45 points de base dans le rendement du Trésor à 10 ans. C'est énorme. Il semble donc qu'il y ait un commerce de la peur. Il y a un peu de fuite vers la sécurité et aussi une attente qui semble vraiment bloquer une réduction de la Fed en septembre.

STEVE ENGLANDER, RESPONSABLE DE LA RECHERCHE MONDIALE SUR LES DEVISES DU G10 ET DE LA STRATÉGIE MACROÉCONOMIQUE POUR L'AMÉRIQUE DU NORD, STANDARD CHARTERED BANK NY BRANCH, NEW YORK

Pour autant que je sache, il n'y a pas de lueur d'espoir (dans les données sur l'emploi). On dit qu'il n'y a pas eu d'effet d'ouragan, et si c'est le cas, ce n'est pas suffisant pour compenser le degré de faiblesse que nous observons et je pense que c'est surtout le taux de chômage qui retient l'attention des gens et, historiquement, quand vous voyez ce genre de mouvement, cela suggère que les choses ralentissent.

La seule question est que la plupart des autres indicateurs ne sont pas compatibles avec un ralentissement très marqué pour le moment. Je veux dire que tout est mou, mais rien n'est catastrophiquement mou. Cette série de chiffres sort du lot et il est évident qu'il s'agit de chiffres importants, mais je pense qu'il sera important qu'ils soient soutenus par d'autres chiffres qui seront publiés au cours des prochains jours afin de voir si la faiblesse que nous observons ici est compensée par tout le reste.

Ces deux derniers jours, nous avons assisté à une véritable montée des craintes de voir l'économie américaine ralentir à un rythme précipité, bien plus que tout autre ralentissement observé, disons, au cours du premier semestre de l'année, et que tout autre ralentissement prévu par la Fed et la plupart des prévisions du marché.

Certains mouvements du marché obligataire - la baisse des rendements du marché obligataire est la voie de la moindre résistance parce que nous avons à la fois des données économiques molles et des préoccupations géopolitiques au Moyen-Orient. Ces deux facteurs ont tendance à faire baisser les rendements obligataires, et je pense que c'est en partie la raison pour laquelle ils ont évolué si fortement. Mais je dirais que ces derniers jours, le marché s'est vraiment inquiété du ralentissement de l'économie américaine et, si vous regardez la courbe des rendements, ils étaient mal positionnés pour cela. Les prix ont été fixés en fonction d'un ralentissement progressif. Encore une fois, nous ne sommes pas convaincus que ce soit le cas, mais il est clair que c'est ce que le marché croit maintenant - que le rythme du ralentissement va être plus rapide.

MICHAEL HARRIS, PRÉSIDENT, QUEST PARTNERS, NEW YORK

La Réserve fédérale a un double mandat : la stabilité des prix est le premier objectif, et le deuxième est de se concentrer sur la solidité du marché du travail. Elle n'a pas vraiment eu à se préoccuper du marché du travail depuis un certain temps. Elle s'est concentrée à 100 % sur la stabilité des prix et l'inflation. Maintenant que l'inflation semble se rapprocher de son objectif, nous commençons à voir le chômage s'aggraver. C'est donc le moment idéal pour réduire les taux.

Je ne pense pas que nous disposions encore de suffisamment de données pour savoir si nous nous dirigeons vers une récession, mais je pense que c'est la crainte d'une récession qui motive les marchés.

ART HOGAN, STRATÈGE DE MARCHÉ, B. RILEY WEALTH :

Il ne s'agit pas d'un ouragan de catégorie 3, mais nous voyons comment les marchés réagissent aux signes de normalisation de l'économie après le coup de fouet du premier semestre de cette année. Le chemin vers la normalisation ne sera jamais facile, et nous ne sommes pas habitués à ce que l'on ressent comme une normalisation. Les marchés peuvent réagir de manière excessive et les investisseurs se saisissent de n'importe quel prétexte pour prendre des bénéfices.

Les valeurs technologiques "ont ouvert la voie à la hausse et les valorisations ont été exagérées". La bonne nouvelle, c'est que même si Nvidia a perdu environ 30 % entre le pic et le creux, le S&P 500 n'a perdu qu'une fraction de ce montant. Il y a à la fois une rotation et un repli.

YUNG-YU MA, CHIEF INVESTMENT OFFICER, BMO WEALTH MANAGEMENT (EXTRAIT DE LA NOTE)

"Une réduction de 50 points de base de la Fed en septembre est clairement justifiée car le marché de l'emploi montre maintenant des signes évidents de ralentissement. La Fed est déjà en retard sur la courbe et les taux sont trop restrictifs - une réduction de 50 points de base en septembre ne ferait que rattraper la courbe, au lieu de la devancer."

MICHAEL ARONE, CHIEF INVESTMENT STRATEGIST, STATE STREET GLOBAL ADVISORS, BOSTON

Trois facteurs sont à l'origine de ce repli. Le mois d'août est notoirement un mois difficile pour les marchés, et nous l'avons abordé avec des marchés évalués à la perfection, en particulier les 7 valeurs les plus importantes. Même le fait de dépasser les attentes en termes de chiffre d'affaires et de résultat n'a pas suffi ce trimestre, compte tenu de ces valorisations.

En fin de compte, le sang-froid l'emportera. Les corrections sont normales, et il s'agit d'une correction de type classique. Pour qu'elle s'estompe, il faut que la croissance des bénéfices se poursuive et que les données économiques mettent un terme aux craintes de récession. Si vous obtenez ces éléments, la correction commencera à s'estomper.

Il est important de garder un œil sur les écarts de crédit à l'avenir. Ce sera un baromètre important pour l'économie et la façon dont les gens perçoivent le risque commercial. Ils se sont considérablement élargis, mais ils n'explosent pas comme ils le feraient si quelque chose de sous-jacent ne fonctionnait pas.

MATT ROWE, RESPONSABLE DE LA GESTION DE PORTEFEUILLE ET DES STRATÉGIES D'ACTIFS CROISÉS, NOMURA CAPITAL MANAGEMENT, NEW YORK

En résumé, le rapport sur l'emploi est considéré comme un point d'inflexion. Aujourd'hui, les mauvaises nouvelles sont considérées comme des "mauvaises nouvelles". Avant aujourd'hui, les mauvaises données économiques étaient considérées comme positives car elles augmentaient la probabilité d'une baisse des taux, ce qui alimentait l'appréciation du bêta des actions".

DAVID WAGNER, RESPONSABLE DES ACTIONS ET GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE, APTUS CAPITAL ADVISORS, OHIO

Tout se résume à la croissance et ce que nous avons observé ces deux derniers jours est une tendance continue à la baisse des indices PMI manufacturiers et un rapport sur l'emploi plus faible que prévu qui pourrait remettre en question le fait que les effets à retardement de la politique monétaire commencent réellement à se former et que la Fed pourrait devoir devenir plus réactionnaire que proactive.

BRIAN MULBERRY, GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE, ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT, CHICAGO

La seule tendance clairement définissable est le ralentissement du marché de l'emploi, qui entraîne un déclin de l'industrie manufacturière et des prévisions plus faibles que prévu au moment de la publication des résultats du deuxième trimestre. Nous avons également vu le marché dans son ensemble réduire ses prévisions en raison du coût élevé du capital et nous pensions que ce n'était qu'une question de temps avant que cela ne se produise également pour les actions du Mag 7. Les bénéfices de cette semaine ont montré que plusieurs d'entre elles ne croissent pas aussi vite que prévu.

Il y a tout de même une lueur d'espoir. Les rendements étant repassés sous la barre des 4 %, ils reviennent à un niveau beaucoup plus compétitif que notre rendement des dividendes à long terme de 3,4 %. N'oubliez pas qu'il y a encore 5 billions de dollars sur les comptes du marché monétaire qui pourraient bénéficier d'un meilleur traitement si la Fed réduisait ses taux.

MATT LLOYD, CHIEF INVESTMENT STRATEGIST AT ADVISORS ASSET MANAGEMENT

Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'on se rend compte qu'il y a des courants sous-jacents, qu'il s'agisse du marché de l'emploi, du sentiment des consommateurs ou de la volatilité des élections, qui pourraient changer la raison pour laquelle la Fed réduit ses taux, de l'inflation à l'affaiblissement de l'économie.

Vos bénéfices sont corrects, mais les chiffres de revenus ne sont pas robustes. Vous avez eu des allocations de détail élevées en actions et vous avez une secousse qui va vous agiter pendant un certain temps.

MARK TRAVIS, GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE, INTREPID CAPITAL

Ce marché a été fortement concentré et les gens se rendent compte aujourd'hui qu'ils n'avaient pas le soutien nécessaire en termes d'évaluation pour continuer à acheter à ces niveaux".

Les gens commencent à réévaluer leurs risques et à se demander s'ils sont correctement positionnés.

TOM PLUMB, DIRECTEUR GÉNÉRAL ET GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE CHEZ PLUMB FUNDS, MADISON, WI :

"Il s'agit d'une correction à l'ancienne, que personne n'anticipe au moment où elle commence, ni même au moment où elle va se terminer, mais ce n'est pas si inhabituel, car nous avons passé le flambeau économique de la perception de la croissance à la perception de la nécessité d'une intervention gouvernementale avec des taux d'intérêt plus bas pour stabiliser l'économie.

"À mesure que nous avançons dans l'automne et que nous commençons à voir l'impact des actions de la Réserve fédérale (en termes de réduction des taux), nous pouvons voir une reprise des niveaux de 16 600 actuellement à bien plus de 18 000 d'ici la fin de l'année".

CLAUDIA SAHM, ÉCONOMISTE EN CHEF CHEZ NEW CENTURY ADVISORS ET ANCIENNE ÉCONOMISTE DE LA FED, ARLINGTON, VIRGINIE :

"La Fed, parce qu'elle n'a pas encore commencé à normaliser, dispose d'une grande marge de manœuvre pour intervenir et alléger la pression sur l'économie. Ce n'est pas un moment de crise. L'économie reste forte, mais elle ralentit d'une manière qui doit être maîtrisée. Étant donné que (la Fed) a tardé à commencer à réduire ses taux d'intérêt, un rattrapage en septembre pourrait s'avérer très judicieux. Elle voudra agir de manière appropriée et délibérée.

"Nous n'avons pas besoin d'une Réserve fédérale en mode crise. Nous ne sommes pas en crise, mais il faut agir... Et je pense que c'est ce qui va se passer. La question est de savoir comment ils vont calibrer leur action. Il est regrettable que le mois de septembre nous paraisse bien loin pour l'instant.

SOLITA MARCELLI, CHIEF INVESTMENT OFFICER AMERICAS, UBS GLOBAL WEALTH MANAGEMENT (DANS UNE NOTE) :

Jusqu'à la mi-juillet, les marchés boursiers américains ont bénéficié d'une reprise exceptionnellement régulière. L'indice S&P 500 avait connu plus de 350 séances boursières sans baisse de plus de 2 %, la meilleure performance depuis 17 ans. Il fallait s'attendre à un retour à des niveaux de volatilité plus élevés, notamment parce que la Fed s'apprête à entamer un cycle de réduction des dépenses et que les investisseurs attendent des indications de la part des grandes entreprises technologiques pour savoir si leurs investissements considérables dans l'intelligence artificielle portent leurs fruits. Entre-temps, l'incertitude politique reste élevée, en particulier à l'approche de l'élection présidentielle américaine de novembre.

CHRIS BEAUCHAMP, ANALYSTE EN CHEF DU MARCHÉ SUR LA PLATEFORME DE TRADING EN LIGNE IG (DANS UNE NOTE) :

En l'espace d'à peine deux jours, les marchés sont passés de l'attente d'une baisse des taux de la Fed dans une économie en croissance à la crainte d'une récession imminente. L'échec cuisant de la publication des chiffres de l'emploi et la montée en flèche du taux de chômage aux États-Unis ont provoqué une nouvelle fuite des actifs à risque, déjà ébranlés par la publication de mauvais résultats et par les inquiétudes concernant un conflit plus large au Moyen-Orient. Les investisseurs espèrent maintenant une baisse des taux de 50 points de base en septembre, mais ils craignent que même cette baisse soit trop faible et trop tardive pour éviter une récession aux États-Unis.

MICHAEL PURVES, DIRECTEUR GÉNÉRAL, TALLBACKEN CAPITAL ADVISORS, NY

C'est une bonne excuse pour les investisseurs de vendre après un énorme rallye depuis le début de l'année. Cette baisse des chiffres de l'emploi laisse-t-elle présager une récession dans deux trimestres ? Il y a beaucoup de données contradictoires.

Les investisseurs doivent se préparer à une forte volatilité, en particulier dans les grandes valeurs technologiques. Mais cette volatilité sera probablement de courte durée. Les rapports sur les bénéfices n'ont pas été mirobolants, mais ils n'ont pas été mauvais non plus.