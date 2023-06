Résultats potentiels des actions en justice de la FTC visant à bloquer l'opération Microsoft-Activision

Microsoft, qui cherche à racheter le géant des jeux vidéo Activision, doit faire face dans les semaines à venir à deux combats juridiques avec les autorités antitrust américaines, qui sont déterminées à empêcher la transaction de 69 milliards de dollars.

Microsoft a insisté pour qu'une décision soit prise le plus tôt possible, faisant remarquer que l'accord d'achat prévoit une date de résiliation au 18 juillet, bien que ces dates puissent être prolongées et le soient souvent. Lors du rachat de DirecTV par AT&T en 2015, les entreprises ont repoussé la date de résiliation à deux reprises.

La première bataille se déroulera devant un tribunal fédéral en Californie, du 22 juin au 29 juin. La seconde, si elle a lieu, se déroulera devant un juge administratif de la Federal Trade Commission et débutera le 2 août.

Voici quatre résultats potentiels de l'audience californienne :

* La juge Jacqueline Scott Corley peut accorder l'injonction préliminaire et les entreprises doivent cesser leurs activités. Dans le passé, la plupart des entreprises qui ont perdu à ce stade ont renoncé à l'accord proposé.

* La juge peut accorder l'injonction préliminaire, les entreprises repoussent la date limite de l'accord au-delà du 18 juillet et portent l'affaire devant un juge administratif de la FTC au mois d'août.

* Corley peut refuser d'accorder l'injonction préliminaire et la FTC baisse les bras. C'est ce qui s'est passé récemment avec l'achat par Meta Platforms du fabricant de contenu VR Within Unlimited. La FTC a perdu devant le tribunal fédéral et a baissé les bras.

* Le juge peut refuser d'accorder l'injonction préliminaire et l'agence continue à se battre. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant une cour d'appel fédérale. Quoi qu'il en soit, un juge administratif de la FTC doit entendre les arguments des parties au sujet de l'accord au mois d'août.

Si l'affaire est portée devant Michael Chappell, un juge de la FTC, comme prévu en août, voici les résultats potentiels :

* Si Microsoft gagne, le personnel de la FTC peut demander à la présidente Lina Khan et aux commissaires qui ont voté en faveur de l'affaire d'annuler le verdict. L'étape suivante serait une cour d'appel fédérale. Lorsque M. Chappell s'est prononcé contre l'agence dans le cadre de l'acquisition de Grail par Illumina, Mme Khan et les commissaires ont annulé la décision et l'affaire est maintenant devant une cour d'appel.

* Si la FTC obtient gain de cause, les entreprises peuvent également demander à la commission d'annuler la décision et, le cas échéant, porter l'affaire devant une cour d'appel.