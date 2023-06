Rubrik, soutenue par Microsoft, engage des banques pour son introduction en bourse -sources

Rubrik Inc, une startup américaine de logiciels de cybersécurité soutenue par Microsoft Corp et évaluée à 4 milliards de dollars lors d'une levée de fonds il y a deux ans, a engagé des banques en vue d'une introduction en bourse, ont déclaré quatre personnes familières avec le sujet.

La société basée à Palo Alto, en Californie, travaille avec Goldman Sachs, Barclays Plc et Citigroup Inc pour son projet d'introduction en bourse, ont déclaré les sources, qui ont requis l'anonymat car les discussions sont confidentielles.

Rubrik pourrait lever plus de 750 millions de dollars lors de son introduction en bourse, ont ajouté trois des sources, bien que ce chiffre puisse changer en fonction des conditions du marché, les préparatifs n'en étant encore qu'à leurs débuts.

Rubrik génère actuellement des revenus annuels récurrents d'environ 600 millions de dollars, a déclaré l'une des sources.

Trois des sources ont déclaré que Rubrik pourrait choisir d'entrer en bourse en 2024, si le marché des introductions en bourse devient plus accueillant. Il s'est récemment montré hostile aux introductions en bourse en raison de la volatilité du marché.

Rubrik, Goldman Sachs, Barclays et Citi se sont refusés à tout commentaire.

Fondée en 2014 par le capital-risqueur Bipul Sinha, Rubrik fabrique des logiciels de protection contre les ransomwares et de sauvegarde des données basés sur le cloud. La société sert plus de 5 000 entreprises clientes, dont Nvidia Corp et Home Depot Inc . Elle a déclaré que ses revenus récurrents annuels liés aux abonnements aux logiciels ont dépassé 500 millions de dollars en janvier.

Selon PitchBook, Rubrik a levé à ce jour plus d'un milliard de dollars en fonds propres et en dettes auprès d'investisseurs tels que Bain Capital Ventures et Lightspeed Venture Partners.

Selon Dealogic, les introductions en bourse aux États-Unis, à l'exclusion des sociétés d'acquisition à vocation spéciale, ont permis de lever un total de 7,7 milliards de dollars depuis le début de l'année, un chiffre qui a été dopé par les 3,8 milliards de dollars proposés par Kenvue Inc, la division de Johnson & Johnson spécialisée dans la santé grand public.

D'autres signes indiquent que le marché des introductions en bourse est en train de se dégeler : le fabricant de puces Arm, soutenu par SoftBank Group Corp, et la société d'automatisation du marketing Klaviyo Inc. vont de l'avant avec leurs projets d'introduction en bourse, ayant déposé des demandes confidentielles pour leurs offres auprès des régulateurs américains, comme l'a rapporté Reuters plus tôt.

La société Cohesity Inc, soutenue par SoftBank et concurrente de Rubrik, se prépare également à entrer en bourse, ayant déposé une demande confidentielle pour une introduction en bourse fin 2021, a rapporté Reuters. (Reportage d'Echo Wang, Milana Vinn et Krystal Hu à New York ; édition de Matthew Lewis)