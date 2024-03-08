* SAM ALTMAN REVIENT AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'OPENAI - THE INFORMATION
* VENDREDI, OPENAI S'APPRÊTAIT À ANNONCER LA NOMINATION DE TROIS NOUVEAUX ADMINISTRATEURS - L'INFORMATION
* SUE DESMOND-HELLMANN, NICOLE SELIGMAN ET FIDJI SIMO REJOIGNENT LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'OPENAI - L'INFORMATION
* LES NOUVELLES NOMINATIONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'OPENAI PORTERONT À SEPT LE NOMBRE D'ADMINISTRATEURS DE L'ORGANISATION À BUT NON LUCRATIF - L'INFORMATION
* ILYA SUTSKEVER EST TOUJOURS EN POURPARLERS POUR RESTER AU SEIN DE L'ENTREPRISE - L'INFORMATION Texte source : https://tinyurl.com/4kbdha3z Plus d'informations sur l'entreprise :