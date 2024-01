SymphonyAI s'est associée à Microsoft pour proposer des applications logicielles d'IA de pointe pour la vente au détail utilisant Microsoft Azure OpenAI Service aux détaillants et aux CPG du monde entier, fournissant des informations rapides et approfondies, et ouvrant la voie à une vente au détail de bout en bout véritablement connectée. Cette collaboration a été annoncée lors du salon NRF 2024 : Retail's Big Show à New York. Les applications de vente au détail de SymphonyAI combinent une expertise approfondie du domaine de la vente au détail avec des capacités d'IA prédictive et générative sur Azure afin que les détaillants puissent prendre des décisions plus efficaces plus rapidement.

Les applications d'IA pour la vente au détail de SymphonyAI sont construites sur des LLM spécifiques à la vente au détail et utilisent Azure OpenAI Service pour fournir un aperçu sécurisé des ensembles de données des clients et des sources externes liées. Avec l'annonce récente de SymphonyAI Category Manager Copilot et Demand Planner Copilot, SymphonyAI permet aux détaillants de relever les défis les plus difficiles de la vente au détail plus rapidement et plus efficacement. Le SymphonyAI Category Manager Copilot utilise les capacités étendues de SymphonyAI en matière de LLM, combinant des décennies de connaissances, de processus, de contenu et de segmentation de la clientèle dans le domaine de la vente au détail et des produits de grande consommation, afin de fournir des informations rapides sur les données actuelles de merchandising et de vente des clients.

Ainsi, le copilote Category Manager comprend l'intention des questions posées par l'utilisateur afin d'identifier rapidement tous les facteurs affectant les performances d'une catégorie de produits et de formuler des recommandations sur les meilleures actions à entreprendre. Le copilote utilise à la fois du texte et des graphiques pour communiquer rapidement des idées et des résumés, en guidant les utilisateurs à travers différents scénarios potentiels et en assemblant des étapes suivantes claires. En utilisant les informations rapides de SymphonyAI Category Manager Copilot, les responsables de catégories prennent de meilleures décisions plus rapidement, en donnant vie aux stratégies de catégories et en offrant aux acheteurs les articles qu'ils veulent, quand et où ils les veulent.

Le Demand Planner Copilot donne aux planificateurs de la demande la possibilité de prévoir avec plus de précision des quantités de stock optimisées grâce à une approche priorisée pour comprendre, agir et communiquer les besoins en stock sur la base de prévisions très précises basées sur l'IA. Un planificateur de la demande dans le commerce de détail est chargé de s'assurer que les bonnes quantités d'articles sont commandées pour satisfaire les demandes des clients tout en minimisant le gaspillage. Le Demand Planner Cop pilot effectue une analyse approfondie et rapide pour identifier avec précision la cause d'une augmentation ou d'une diminution de la demande et fournit des recommandations d'atténuation.

Lorsque de nouveaux articles sont introduits dans l'assortiment sans qu'il y ait d'historique de la demande pour informer les prévisions, le Demand Planner Copilot indexe rapidement les référentiels d'articles principaux pour faire correspondre les attributs d'articles similaires et générer des prévisions que le planificateur n'aurait pas pu créer sans des recherches manuelles approfondies et des hypothèses incomplètes.