Third Point Investors Ltd - Fonds nourricier qui investit dans le Third Point Offshore Fund - déclare que le fonds principal a généré un gain de 7,6% au quatrième trimestre 2023, en forte hausse par rapport à 1,2% l'année précédente, avec des contributions d'actions longues, d'arbitrage de risque, et de crédit d'entreprise compensées modestement par des actions courtes et des couvertures. Third Point ajoute que la plupart des principaux détracteurs au cours des premier et deuxième trimestres ont rebondi au second semestre de l'année. Parallèlement à ses positions réussies d'arbitrage de risque dans Activision Blizzard et US Steel Corp, l'entreprise affirme que cela a entraîné des rendements d'actions supérieurs aux indices de référence pour la période. Activision Blizzard a été racheté par Microsoft Corp pour environ 69 milliards de dollars en octobre, et US Steel devrait être racheté pour 14,1 milliards de dollars par la société japonaise Nippon Steel.

Third Point indique que les principaux contributeurs au quatrième trimestre ont été Bath & Body Works Inc, Microsoft, Pacific Gas & Electric Co, Amazon.com Inc et US Steel. Third Point Investors déclare : "Le gestionnaire d'investissement voit un contexte constructif pour les actions et le crédit en 2024, car il continue de trouver des entreprises de haute qualité qui se négocient à des valorisations raisonnables."

Cours actuel de l'action : stable à 20,71 USD à Londres mercredi.

Variation sur 12 mois : en baisse de 2,0 %.

Par Tom Budszus, rédacteur en chef d'Alliance News

