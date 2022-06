TomTom supprime des emplois avec l'automatisation de ses activités de cartographie

(Reuters) - TomTom va supprimer des centaines d'emplois en raison des améliorations apportées à l'automatisation de ses activités de cartographie, a déclaré mercredi la société néerlandaise de navigation numérique, ajoutant que ces suppressions représenteraient environ un dixième de ses effectifs mondiaux.

"Malheureusement, cela aura un impact prévu sur environ 500 employés de notre unité Maps", a déclaré la société dans un communiqué. "L'évaluation complète des implications financières de la réinitialisation de l'unité Maps est en cours."

Les renvois devraient toucher les travailleurs relativement moins bien payés, selon l'analyste d'ING Marc Hesselink, ajoutant que les économies et les charges de restructuration pour l'entreprise devraient s'équilibrer à environ 30 millions d'euros chacune.

"Ces dernières années, TomTom s'est efforcé d'atteindre le Saint Graal d'un processus de fabrication de cartes entièrement automatisé", et la campagne d'investissement lancée cette année semble avoir porté ses fruits a ajouté Marc Hesselink.

Des niveaux d'automatisation plus élevés créeraient des cartes de meilleure qualité et plus larges, ce qui permettrait à TomTom de s'adresser à un marché plus large parmi ses clients constructeurs automobiles et technologiques, a affirmé le directeur général Harold Goddijn.

Le titre TomTom a légèrement augmenté à Amsterdam dans les premier échanges, mais il perdu plus d'un quart de sa valeur depuis le début de la pandémie de coronavirus, touché par les pénuries de la chaîne d'approvisionnement qui ont obligé les constructeurs automobiles du monde entier à réduire leur production.

La société a déclaré qu'elle ferait le point sur la situation lors de l'annonce de ses résultats financiers trimestriels le 15 juillet.

