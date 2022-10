Wall street bondit au début du dernier trimestre

(Pour un blog en direct de Reuters sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles).

Tesla en baisse, les livraisons du troisième trimestre ne correspondent pas aux estimations du marché.

L'activité industrielle américaine est la plus faible depuis 2,5 ans en septembre -ISM

Credit Suisse et Citi abaissent l'objectif de fin d'année 2022 pour le S&P 500

Indices en hausse : Dow 2,99 %, S&P 500 2,94 %, Nasdaq 2,67 %.

3 oct. (Reuters) -

Les trois principaux indices de Wall street ont progressé de plus de 2,5% lundi pour entamer le dernier trimestre d'une année tumultueuse au cours de laquelle les investisseurs se sont inquiétés de hausses agressives des taux d'intérêt dans un contexte d'inflation historiquement élevée et de craintes de ralentissement de la croissance économique.

Les 11 principaux secteurs du S&P 500 sont tous en territoire positif, l'énergie étant en passe de réaliser sa meilleure journée en plus de trois mois.

Les majors du pétrole Exxon Mobil Corp et Chevron Corp ont augmenté de plus de 5,5 %, suivant un bond des prix du brut alors que des sources ont déclaré que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés envisagent leur plus grande réduction de production depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Les mégacapitalisations de croissance et les sociétés technologiques telles que Apple Inc et Microsoft Corp ont chacune augmenté d'environ 3,5 %, tandis que les banques ont progressé de 3,1 %.

Les données ont montré que l'activité manufacturière a augmenté à son rythme le plus lent en près de 2 ans et demi en septembre, les nouvelles commandes s'étant contractées, probablement parce que la hausse des taux d'intérêt visant à maîtriser l'inflation a refroidi la demande de biens.

L'Institute for Supply Management a déclaré que son PMI manufacturier a baissé à 50,9 ce mois-ci, manquant les estimations mais restant au-dessus de 50, indiquant une croissance.

"Le flux de données économiques a en fait été pire que prévu. De manière très contre-intuitive, cela représente probablement une bonne nouvelle pour les marchés d'actions", a déclaré Art Hogan, chef de la stratégie de marché chez B. Riley Wealth à Boston.

"(Alors que) de bonnes données économiques, des lectures fortes avaient été un catalyseur pour la vente, c'est la première fois que nous voyons réellement des nouvelles négatives être un catalyseur."

Soutenant davantage les valeurs de croissance sensibles aux taux, le rendement de référence du Trésor américain à 10 ans a baissé après que le Premier ministre britannique Liz Truss ait été contraint de faire marche arrière sur une réduction d'impôt pour le taux le plus élevé.

"Les marchés de rendement américains (se) replient - c'est un élément positif ... et cela indique un environnement plus favorable au risque", a déclaré M. Hogan.

Les trois principaux indices ont terminé un troisième trimestre volatile en baisse vendredi, en raison des craintes croissantes que la politique monétaire agressive de la Réserve fédérale fasse basculer l'économie dans la récession.

Tesla Inc a chuté de 7,5 % après avoir vendu moins de véhicules que prévu au troisième trimestre, les livraisons ayant pris du retard sur la production en raison d'obstacles logistiques. Ses pairs, Lucid Group, ont gagné 1,4 % et Rivian Automotive a chuté de 2,5 %.

Les principaux constructeurs automobiles devraient annoncer des baisses modestes des ventes de véhicules neufs aux États-Unis, mais les analystes et les investisseurs s'inquiètent du fait que c'est l'assombrissement de la situation économique, et non les pénuries de stocks, qui entraînera une baisse des ventes de voitures.

Citigroup et Credit Suisse sont les dernières sociétés de courtage à avoir abaissé leurs objectifs de fin d'année 2022 pour le S&P 500, les marchés boursiers américains subissant le contrecoup des mesures agressives prises par les banques centrales pour juguler l'inflation.

Credit Suisse a également fixé un objectif de prix de fin d'année 2023 pour l'indice de référence à 4 050 points, ajoutant que 2023 serait une "année de croissance faible, sans récession, et de baisse de l'inflation".

Les émissions en hausse ont été plus nombreuses que les émissions en baisse au NYSE par un ratio de 6,07 contre 1 ; au Nasdaq, un ratio de 2,87 contre 1 a favorisé les avancées.

Le S&P 500 a enregistré 1 nouveau sommet sur 52 semaines et 23 nouveaux bas ; le Nasdaq Composite a enregistré 49 nouveaux sommets et 268 nouveaux bas. (Reportage d'Echo Wang à New York ; reportages supplémentaires d'Ankika Biswas et Bansari Mayur Kamdar à Bengaluru ; édition d'Anil D'Silva, Arun Koyyur et Richard Chang)