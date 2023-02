Cryptoverse : Le bitcoin se rapproche du rêve de paiement de Satoshi

Cette cryptomonnaie vieille de 15 ans a rempli de nombreux rôles - de source de spéculation à couverture contre l'inflation - mais a eu du mal à trouver une identité claire. Aujourd'hui, de plus en plus de signes indiquent qu'elle se rapproche de sa finalité : les paiements.

"Le développement des paiements par crypto-monnaies s'est poursuivi à un rythme soutenu, même s'il est passé quelque peu inaperçu en raison de la volatilité du marché en général", a déclaré Richard Mico, PDG américain de Banxa, fournisseur d'infrastructures de paiement et de conformité.

La quantité de bitcoins stockés sur le Lightning Network - un protocole de paiement superposé à la blockchain - a augmenté de deux tiers au cours de l'année écoulée pour atteindre le niveau record de 5 580 pièces, selon la société de données cryptographiques The Block.

Les spécialistes des paiements en crypto ont également enregistré de forts volumes.

BitPay, basé aux États-Unis, a déclaré que les volumes de transactions ont bondi de 18 % l'année dernière par rapport à 2021. CoinsPaid a déclaré que les volumes au quatrième trimestre de 2022 ont augmenté de 32 % par rapport à l'année précédente.

BITCOIN ET REAL BRÉSILIEN

Alors pourquoi la crypto n'a-t-elle pas réussi à réaliser le rêve du pseudo inventeur Nakamoto, exposé dans un célèbre livre blanc de 2008 intitulé "Bitcoin : A Peer-to-Peer Electronic Cash System" ?

La volatilité des prix, la lenteur des traitements et l'incertitude réglementaire persistante sont autant de facteurs qui ont rendu les cryptomonnaies difficiles à manier comme moyen de paiement. Peu de marchands fixent le prix des biens ou des services en crypto.

Néanmoins, ses partisans affirment que le bitcoin propose des coûts de transaction inférieurs et des vitesses plus rapides que l'argent liquide traditionnel, notamment pour les transferts transfrontaliers.

Outre le bitcoin, d'autres cryptomonnaies, dont les stablecoins, qui sont rattachées à la valeur des monnaies traditionnelles, sont devenues des options populaires, en particulier pour les paiements transfrontaliers, les envois de fonds, ainsi que sur les marchés émergents où la valeur des monnaies locales a été frappée par l'inflation.

Stellar, une blockchain qui permet les paiements transfrontaliers, a vu le nombre de transactions sur sa plateforme passer à 103,4 millions le mois dernier, contre 50,6 millions en janvier 2022.

Les volumes des transactions sur les échanges entre le bitcoin et la lire turque et le real brésilien ont augmenté respectivement de 232 % et 72 %, selon les données de CryptoCompare.

POUVEZ-VOUS GÉRER LE STRESS ?

L'adoption généralisée de la crypto-monnaie pour les paiements ne se fait pas sans heurts. D'une part, la question se pose de savoir si les blockchains sont prêtes à gérer le stress lié au traitement de milliers de transactions à la fois, surtout sans augmentation simultanée des frais de transaction.

Les efforts déployés par certaines des plus grandes économies mondiales, dont le Japon, la Chine et l'Inde, pour créer leurs propres monnaies numériques (CBDC) pourraient également étouffer la croissance des paiements cryptographiques, estiment certains acteurs du marché. Pour d'autres, cependant, l'intérêt croissant pour les CBDC est la preuve que la technologie des paiements par blockchain est là pour rester.

Les sociétés financières traditionnelles qui cherchent à adopter les paiements par cryptomonnaie ont également fait fi de la récente volatilité du marché. L'une d'entre elles, Visa, a conclu ce mois-ci un accord avec la société de crypto-monnaie WireX pour émettre directement des cartes de débit et des cartes prépayées en crypto-monnaie.

"La crypto est en train de devenir une alternative viable pour de plus en plus de personnes dans le monde", a déclaré Mico chez Banxa.