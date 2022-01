LA CRYPTOVERSE - Le bitcoin adolescent pique une colère contre les taux d'intérêt

Cette dérive vers le grand public, portée par les gros paris des investisseurs institutionnels, a vu le bitcoin devenir sensible aux taux d'intérêt et a alimenté une vente de la pièce ce mois-ci, alors que les investisseurs se préparaient à une réunion de politique générale de la Réserve fédérale hawkish.

La cryptomonnaie, née en 2009, était encore en marge de la finance lors du précédent cycle de resserrement de la Fed, de 2016 à 2019, et était à peine corrélée au marché boursier.

Les temps ont changé.

Le bitcoin est positivement corrélé à l'indice S&P 500 depuis début 2020, selon les données de Refinitiv, ce qui signifie qu'ils montent et descendent globalement ensemble. Leur coefficient de corrélation est passé à 0,41 aujourd'hui, contre 0,1 en septembre, où zéro signifie qu'il n'y a pas de corrélation et 1 implique un mouvement parfaitement synchronisé.

En revanche, ce coefficient n'était que de 0,01 en 2017-2019, selon une analyse du Fonds monétaire international publiée ce mois-ci.

"Maintenant que le bitcoin n'est plus entièrement détenu par les early adopters, il siège dans un portefeuille de type 60/40", a déclaré Ben McMillan, directeur des investissements d'IDX Digital Assets, basé en Arizona, en référence à la stratégie institutionnelle consistant à allouer 60% d'un portefeuille à des actions relativement risquées et 40% vers des obligations.

"Il n'est pas surprenant qu'il commence à se négocier avec beaucoup plus de sensibilité aux taux d'intérêt".

Vendredi, le bitcoin a clôturé sous la barre des 40 000 dollars pour la première fois depuis août 2021, loin de son sommet de 69 000 dollars atteint en novembre.

GRAPHIQUE : Corrélation Bitcoin SPX,

UNE COUVERTURE CONTRE L'INFLATION ?

Le marché des crypto-monnaies est de plus en plus caractérisé par de grands investisseurs, plutôt que par les petits acteurs de détail qui ont conduit ses premiers mouvements.

Le total des actifs sous gestion des produits d'investissement en crypto axés sur les institutions a augmenté en 2021, passant de 36 milliards de dollars en janvier à 58 milliards de dollars en décembre, selon le fournisseur de données CryptoCompare.

En outre, des entreprises comme Tesla et MicroStrategy ont acheté des crypto-monnaies, et des fonds spéculatifs ont ajouté des crypto-monnaies à leurs portefeuilles.

"L'écosystème des cryptomonnaies est passé d'une évaluation totale du marché de 767 milliards de dollars au début de l'année à 2 200 milliards de dollars à la fin de l'année", indique CryptoCompare.

La dérive vers la finance traditionnelle soulève des questions plus larges en 2022 et au-delà, à savoir si le bitcoin peut conserver son rôle de diversification et de couverture contre l'inflation.

Les chercheurs du FMI ont déclaré que la corrélation croissante du bitcoin avec les actions limitait ses "avantages de diversification des risques perçus et augmente le risque de contagion à travers les marchés financiers".

Le bitcoin est également souvent considéré comme une couverture contre l'inflation, principalement en raison de son offre limitée, comparable à celle de l'or, la réserve de valeur la mieux établie dans un environnement inflationniste. Cependant, sa corrélation avec les actions l'a vu devenir de plus en plus agité, avec les marchés plus larges, par la plus grande hausse annuelle de l'inflation américaine depuis près de quatre décennies.

"Dans le cas présent, le bitcoin n'agit pas comme une couverture contre l'inflation. Le bitcoin agit comme un proxy de risque", a déclaré Nicholas Cawley, stratège chez DailyFX, basé à Londres.

Jeff Dorman, CIO de la société de gestion d'actifs numériques Arca à Los Angeles, a ajouté : "C'est aussi un peu ironique étant donné que le scénario haussier pour de nombreux actifs numériques au printemps 2020 était fondé sur des attentes d'une inflation plus élevée. Maintenant que nous avons réellement de l'inflation, cela pèse sur les prix."

GRAPHIQUE : Bitcoin et couvertures traditionnelles de l'inflation,

EN ATTENDANT UNE HAUSSE DES PRIX

Les preuves que les investisseurs s'accrochent de plus en plus au bitcoin pour le long terme https://www.reuters.com/technology/bitcoin-investors-dig-long-haul-staggering-shift-2022-01-17 se multiplient.

Kraken Intelligence, un blog de recherche de la bourse de cryptomonnaies Kraken, a déclaré qu'environ 60% de tous les bitcoins en circulation n'avaient pas changé de mains depuis plus d'un an, le niveau le plus élevé depuis décembre 2020.

Pendant ce temps, les taux de financement des swaps perpétuels à travers les principales bourses - indicatifs du sentiment des investisseurs qui parient sur les mouvements de prix futurs du bitcoin - étaient assez stables, oscillant autour de 0,01%, selon la plateforme de données Coinglass.

Des taux positifs impliquent que les traders sont haussiers, car ils doivent payer pour tenir une position longue, tandis que des taux négatifs signifient que les traders doivent payer pour tenir une position courte, ou parier sur la baisse du prix.

Les investisseurs affichent une réticence notable à dépenser des pièces, selon le fournisseur de données blockchain Glassnode.

"Face à une action tumultueuse et peu convaincante des prix, cela signale que cette cohorte de détenteurs attend patiemment des prix plus élevés pour dépenser leur offre respective", a-t-il déclaré.