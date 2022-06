Les vendeurs à découvert d'actions cryptographiques ont augmenté d'environ 126 % cette année - S3 Partners

Le repli de la plus grande cryptomonnaie du monde, le bitcoin, qui est tombé à 21 229 dollars après avoir atteint son record de 69 000 dollars en novembre, et d'autres acteurs clés tels que l'opérateur d'échange de cryptomonnaies Coinbase Global a préparé le terrain pour ce que l'on appelle "l'hiver cryptographique".

Les vendeurs à découvert, qui parient sur la baisse d'une action, ont un intérêt court moyen de 3 milliards de dollars sur le secteur, selon S3.

En comparaison, les gains des vendeurs à découvert dans les logiciels et les services ainsi que dans les médias et le divertissement étaient d'environ 50 % et 46 % jusqu'à présent en 2022.

Les actions de Coinbase et du développeur de logiciels Microstrategy Inc ont chuté de 78,6 % et 69 % jusqu'à présent cette année. L'intérêt à découvert en pourcentage du flottant de la société s'élevait à 15 % pour Coinbase et à 27,5 % pour Microstrategy, selon S3.

"La vente à découvert de crypto-actions peut continuer à être un commerce rentable", ont déclaré Ihor Dusaniwsky et Matthew Unterman de S3 Partners. "Les vendeurs à découvert ne devraient pas être blâmés pour les mouvements de prix à la baisse à court terme, mais ils peuvent être un participant actif dans les futurs rallyes."

Il y a eu 71 millions de dollars de nouvelles ventes à découvert dans les crypto-actions jusqu'à présent ce mois-ci, selon S3 Partners.