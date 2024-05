MicroStrategy Incorporated est une société de développement de bitcoins. Elle est engagée dans le développement du réseau bitcoin par le biais de ses activités sur les marchés financiers, de la défense des intérêts et de la technologie. Elle conçoit, développe, commercialise et vend sa plateforme logicielle par le biais d'accords de licence, d'abonnements au cloud et de services connexes. Elle fournit des solutions de business intelligence et d'analyse d'entreprise basées sur l'intelligence artificielle. Elle propose des logiciels et des services conçus pour transformer des environnements de données complexes et chaotiques en flux d'informations riches, fiables et pratiques pour ses clients. Son produit phare, MicroStrategy ONE, alimente certains des déploiements analytiques dans le monde pour des clients couvrant un large éventail de secteurs, notamment la vente au détail, la banque, la technologie, l'industrie, l'assurance, le conseil, la santé, les télécommunications et le secteur public. MicroStrategy ONE permet aux utilisateurs non techniques d'accéder directement à des informations inédites et exploitables pour prendre des décisions.

Secteur Logiciels