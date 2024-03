MicroStrategy Incorporated est une société d'analyse et de veille stratégique. La société propose des logiciels et des services d'analyse d'entreprise. Elle conçoit, développe, commercialise et vend sa plateforme logicielle par le biais d'accords de licence, d'abonnements au cloud et de services connexes. Sa plateforme MicroStrategy est une plateforme logicielle d'analyse d'entreprise, qui intègre une suite complète d'offres logicielles packagées et configurées pour répondre aux besoins des clients. La plate-forme MicroStrategy permet aux entreprises d'exploiter la valeur de leurs données. Elle permet aux utilisateurs de se connecter à un large éventail de données, de les trier et de les nettoyer. La société propose un ensemble complet de services pour déployer, optimiser et maintenir leur plateforme décisionnelle grâce à ses services et applications MicroStrategy Support, MicroStrategy Consulting et MicroStrategy Education.

Secteur Logiciels