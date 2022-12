Les parlementaires républicains critiquent la subvention américaine accordée à une entreprise de batteries ayant des liens avec la Chine.

En octobre, la société texane Microvast a obtenu une subvention de 20 millions de dollars américains du ministère pour l'aider à construire une nouvelle usine de composants de batteries pour VE dans le Tennessee.

Le représentant Frank Lucas, principal républicain de la commission scientifique de la Chambre des représentants, a déclaré que près de 80 % des actifs de Microvast se trouvent en Chine et que 61 % de ses revenus en 2021 provenaient de Chine.

"L'attribution d'un financement à une entreprise ayant des liens connus avec le Parti communiste chinois (PCC) soulève de sérieuses inquiétudes quant à la capacité du département à protéger l'argent des contribuables américains contre l'exploitation par le PCC", a écrit M. Lucas dans une lettre adressée à la secrétaire d'État à l'Énergie, Jennifer Granholm.

En novembre, Microvast et General Motors ont déclaré qu'ils allaient travailler ensemble "pour développer une technologie spécialisée de séparateurs de batteries de VE et construire une nouvelle usine de séparateurs aux États-Unis, ce qui devrait créer des centaines de nouveaux emplois". Les sociétés investissent 304 millions de dollars dans le projet, a déclaré Microvast.

Les séparateurs servent à séparer l'anode de la cathode dans les batteries. GM a déclaré qu'elle apporterait sa technologie de séparateur avancée à la collaboration avec Microvast.

Le sénateur John Barrasso, le principal républicain de la commission de l'énergie et des ressources naturelles, a écrit à Granholm dans une lettre séparée pour lui dire que Microvast "est lié à la Chine par la hanche." Il a qualifié le prix de "manifestement antithétique" à l'intention de la loi de 2012 sur l'infrastructure de 1 000 milliards de dollars.

Le département de l'énergie a déclaré que "Microvast est une entreprise américaine de batteries" et que, grâce à la subvention, "elle n'a plus besoin de se tourner vers la Chine pour établir ses installations de fabrication" et "permettra à Microvast de construire une usine de production de séparateurs ici, chez elle."

Plus de 200 entreprises ont postulé pour 2,8 milliards de dollars de subventions du département de l'énergie et 20 ont été récompensées.

Microvast et General Motors n'ont pas fait de commentaire immédiat.

Un projet de loi sur le climat de 430 milliards de dollars approuvé en août impose des exigences croissantes en matière d'approvisionnement en minéraux et composants de batteries sur un crédit d'impôt pour VE de 7 500 $ et vise à éliminer progressivement le contenu provenant de pays comme la Chine.