Microvast Holdings, Inc. est une société spécialisée dans les technologies de pointe en matière de batteries. La société conçoit, développe et fabrique des composants et des systèmes de batteries, principalement pour les véhicules commerciaux électriques et les systèmes de stockage d'énergie (ESS) à l'échelle de l'entreprise. La société a développé des technologies couvrant l'ensemble du système de batterie grâce à son approche verticalement intégrée, depuis les matériaux de base des cellules tels que la cathode, l'anode, l'électrolyte et le séparateur, jusqu'aux systèmes de refroidissement et aux commandes logicielles pour le bloc-batterie. Elle développe et commercialise une gamme de chimies de cellules, notamment l'oxyde de titanate de lithium (LTO), le phosphate de fer lithié (LFP), le nickel-manganèse-cobalt version 1 (NMC-1) et le nickel-manganèse-cobalt version 2 (NMC-2). La société fournit des solutions de batteries pour diverses applications de véhicules commerciaux, notamment les camions légers, moyens et lourds, les bus, les trains, les camions miniers, les véhicules maritimes et portuaires, les véhicules guidés automatisés et les véhicules spécialisés.

Secteur Equipements et composants électriques