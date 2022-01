Microvast et FPT Industrial vont se retrouver sous le capot du nouvel IVECO BUS Electric Crossway

Microvast Holdings, Inc. (NASDAQ : MVST), l’un des principaux fournisseurs mondiaux, de technologies de batterie nouvelle génération pour les véhicules commerciaux et spécialisés, avec son partenaire FPT Industrial, la marque mondiale de groupes motopropulseurs d’Iveco Group (MI : IVG), fourniront le système de batterie complet pour le nouveau bus urbain et interurbain Crossway Low Entry produit par IVECO BUS, également une marque d’Iveco Group, et un fabricant d’autobus et d’autocars, de premier plan.

Le contrat a été attribué sur la base de l’accord de 2019 englobant une coopération industrielle et commerciale entre Microvast et FPT Industrial, cette dernière dirigeant le développement de l’intégration mécanique et thermique, et l’industrialisation des blocs-batteries haute tension pour les véhicules utilitaires. Concernant l’IVECO BUS Crossway Low Entry (LE) Electric, Microvast a conçu et FPT Industrial a industrialisé, validé et certifié un bloc-batterie à haute densité énergétique, allant de 400 à 466 kWh selon les exigences de la mission opérationnelle. Ce bloc-batterie de nouvelle génération établira une norme de l’industrie en termes de densité d’énergie et de capacité de charge, et offrira au Crossway LE Electric jusqu’à dix ans d’autonomie.

Une étape importante est ainsi atteinte sur un « parcours d’électrification » partagé. Le projet de l’IVECO BUS Crossway LE Electric complète celui du nouvel IVECO e-Daily, qui sera lancé fin 2022. Le nouveau Daily électrique sera équipé d’un concept de batterie modulaire contenant 1 à 3 batteries allant de 37 à 111 kWh, résultat de la coopération pionnière entre Microvast et FPT Industrial dans cette première application qui vise à établir la norme zéro émission dans le segment des châssis-cabines.

« Notre conception de bloc-batterie de nouvelle génération équipé d’éléments de batterie à haute énergie établit une nouvelle référence en matière de densité énergétique au niveau du bloc », a déclaré Sascha Kelterborn, directeur des recettes, chez Microvast Holdings, Inc. « Microvast collabore étroitement avec des partenaires de l’industrie des véhicules utilitaires et se consacre à propulser l’électrification des véhicules utilitaires en s’appuyant sur des technologies de batteries, leaders sur le marché. Le succès de notre coopération avec FPT Industrial montre clairement que nous sommes sur la bonne voie. »

« Dans ce secteur en pleine évolution, FPT Industrial s’est donné pour mission de conclure des partenariats ciblés pour proposer des alternatives avancées aux carburants traditionnels, afin d’accélérer notre parcours vers un avenir durable et neutre en CO 2 », a confié pour sa part Sylvain Blaise, président de l’unité commerciale Groupes motopropulseurs, d’Iveco Group. « Cette collaboration avec Microvast souligne notre engagement à devenir un leader technologique multipuissance et nous confère des avantages compétitifs sur le marché. »

Microvast livrera des cellules et des modules de batterie, fabriqués dans ses usines de production à travers le monde, sur la base des exigences du projet FPT Industrial. Par la suite, FPT Industrial assemblera les blocs-batteries au niveau de son usine de Turin, en Italie. L’IVECO BUS Crossway LE Electric sera présenté aux fins d’appels d’offres en 2022, avec des premières livraisons potentielles à partir de mi-2023.

Microvast Holdings, Inc. est un innovateur technologique qui conçoit, développe et fabrique des solutions de batteries lithium-ion. Fondée en 2006 et basée à Houston, au Texas, Microvast est réputée pour sa technologie cellulaire de pointe et ses capacités d’intégration verticale qui s’étendent de la chimie de base des batteries (cathode, anode, électrolyte, et séparateur) aux blocs-batteries. En intégrant le processus allant de la matière première à l’assemblage du système, Microvast a développé une famille de produits couvrant un large éventail d’applications du marché. De plus amples renseignements sont disponibles sur le site Web de l’entreprise : www.microvast.com.

Iveco Group N.V. est une organisation mondiale d’On-Highway chargée de protéger, de soutenir et de renforcer huit marques qui sont uniques tout en étant unifiées. Chacune des marques individuelles appartenant à la Société est une force internationale majeure dans son secteur industriel spécifique : IVECO, marque pionnière de véhicules utilitaires spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de véhicules utilitaires lourds, moyens et légers ; FPT Industrial, un chef de file mondial offrant une vaste gamme de technologies avancées de groupe motopropulseur à ses clients des secteurs de l’agriculture, de la construction, de la marine, de la production d’électricité et des véhicules commerciaux ; IVECO BUS et HEULIEZ, marques d’autobus et d’autocars de transport en commun haut de gamme ; Iveco Defence Vehicles, axées sur les équipements de défense et de protection civile hautement spécialisés ; ASTRA, un expert mondial des véhicules de carrière et de chantiers, de gros tonnage ; Magirus, le fabricant réputé de véhicules et d’équipements de lutte contre les incendies ; et IVECO CAPITAL, l’institution de financement qui les accompagne tous, pierre angulaire des nouveaux modèles économiques d’Iveco Group. De plus amples renseignements sur Iveco Group sont disponibles sur le site Web de l’entreprise : www.ivecogroup.com

Déclaration de mise en garde concernant les déclarations prévisionnelles

