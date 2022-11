Microvast et Kalmar, le fournisseur de solutions de manutention, prolongent leur partenariat jusqu'en 2026

Microvast Holdings, Inc. (NASDAQ: MVST), une entreprise novatrice en matière de technologies qui conçoit, développe et fabrique des solutions de batteries lithium-ion, a annoncé aujourd’hui la prolongation de son accord d’approvisionnement et d’achat avec Kalmar.

Kalmar Reachstacker powered by Microvast batteries. Source: Kalmar

Kalmar, une filiale de Cargotec, propose une large gamme de solutions et de services de manutention de fret pour les ports, les terminaux, les centres de distribution et l’industrie lourde à travers le monde. Kalmar est le leader de l’automatisation des terminaux et de la manutention écoénergétique des conteneurs. Un quart des mouvements de conteneurs dans le monde est géré par une solution Kalmar.

Kalmar et Microvast ont prolongé leur accord d’approvisionnement et d’achat jusqu’en 2026. «L’année 2021 a marqué une étape importante pour Kalmar: la totalité de son portefeuille est en effet devenue disponible en version électrique. Microvast étant notre partenaire stratégique pour les batteries, les technologies de batteries de Microvast ont été intégrées avec succès dans quatre de nos plateformes à ce jour. Notre relation stratégique avec Microvast nous est précieuse, car elle nous donne un avantage en termes de performances et conforte notre position de leader de notre secteur. L’échelle européenne des activités de production de Microvast et l’importance qu’ils donnent au développement durable s’alignent également de longue date sur nos propres objectifs», déclare Alf-Gunnar Karlgren, vice-président Counter Balanced chez Kalmar.

«Nous sommes fiers de soutenir Kalmar dans son parcours d’électrification. Avec nos nouveaux packs Gen 4 MV-B et MV-C, qui fournissent environ 20% d’énergie et de puissance en plus par rapport aux packs Gen 3, nous sommes bien placés pour continuer à offrir de meilleures performances et un coût total de possession amélioré pour la future gamme de produits de Kalmar. Grâce à notre feuille de route technologique et à notre compréhension approfondie des activités de Kalmar, nous sommes convaincus que de nombreuses années de coopération étroite nous attendent», déclare Sascha Kelterborn, président et CRO de Microvast Holdings, Inc. Les packs MV-B et MV-C Gen 4 sont alimentés par les nouvelles cellules MpCO-48Ah (haute puissance) et HpCO-53,5Ah (haute énergie) de Microvast. Microvast a été la première entreprise de batteries à mettre en œuvre le programme TÜV Süd d’évaluation de la durabilité.

À propos de Microvast

Microvast a été fondée en 2006 à Houston, au Texas. Entreprise axée initialement sur la recherche et la technologie, Microvast est devenue un leader mondial de la conception, du développement et de la fabrication de solutions de batteries pour les applications mobiles et fixes. La Société propose un vaste portefeuille de solutions de batteries lithium-ion à charge rapide, avec des chimies, des caractéristiques de performance et des niveaux de prix variés afin de répondre aux exigences diverses de sa clientèle. Réputée pour sa technologie cellulaire de pointe, Microvast est également renommée pour ses capacités d’intégration verticale qui s’étendent de la chimie de base de la batterie (cathode, anode, électrolyte et séparateur) aux cellules, modules et blocs de batterie.

Depuis le déploiement de ses premiers systèmes de batterie dans des bus électriques il y a plus de dix ans, Microvast a élargi son activité pour desservir un large éventail de véhicules commerciaux, particuliers et spécialisés, y compris des véhicules et équipements miniers, de manutention de matériaux, et électriques, ainsi que des applications de stockage d'énergie de niveau réseau.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.microvast.com et suivez-nous sur LinkedIn ou Twitter (@microvast).

