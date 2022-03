Microvast lance de nouvelles cellules de batterie Li-ion ainsi que des blocs-batteries de nouvelle génération

Microvast Holdings, Inc. (NASDAQ : MVST), fournisseur leader mondial de technologies de batterie de nouvelle génération destinées aux véhicules commerciaux, a annoncé aujourd’hui l’ajout de deux nouvelles cellules de batterie lithium-ion à son portefeuille de produits, ainsi que des blocs-batteries améliorés de quatrième génération.

Sample Photo of Microvast's Gen 4 Battery Packs (Photo: Business Wire)

Les nouvelles cellules de batterie Li-ion NMC 48 Ah et 53,5 Ah ont été spécialement conçues pour répondre à des exigences techniques variées, afin d’alimenter les véhicules commerciaux et spécialisés, pour lesquels la conception de batterie optimale est difficile en raison des compromis inhérents entre puissance et intrants énergétiques. Les deux nouvelles cellules pouch sont disponibles dans les mêmes dimensions et peuvent être intégrées aux nouveaux blocs-batteries de quatrième génération de Microvast. Cette flexibilité offre aux clients la possibilité de choisir entre des cellules standardisées conçues pour répondre à des besoins en puissance ou en énergie élevés, sans modifier la conception du groupe motopropulseur, offrant ainsi aux clients une solution à guichet unique destinée à un large éventail d’applications.

« Les nouvelles cellules permettent à nos clients d’optimiser facilement la conception de véhicules en termes de densité énergétique et de cycle de vie, fournissant des performances globales accrues et réduisant le coût total de possession, tout en préservant des capacités de charge rapide. Nous pensons que ces cellules de batterie de nouvelle génération deviendront les principaux moteurs de revenus pour notre entreprise à l’avenir », a déclaré M. Yang Wu, président-directeur général de Microvast.

Les cellules 48 Ah et 53,5 Ah, ainsi que les blocs-batteries de quatrième génération sont disponibles immédiatement pour des commandes d’échantillons. Microvast prévoit de lancer la production à grande échelle en 2023. Parmi les caractéristiques clés figurent :

Produit : MpCO-48 Ah HpCO-53,5 Ah Densité énergétique : 205 Wh/kg 235 Wh/kg Cellule pouch : 48 Ah NMC 53,5 Ah NMC Cycle de vie : ≥7 000 cycles à 25 ℃ ≥5 000 cycles à 25 ℃ Temps de charge : 16 minutes pour une profondeur de décharge de 80 % à température ambiante 48 minutes pour une profondeur de décharge de 80 % à température ambiante Plage de température de fonctionnement : -20 °C à +55 °C -20 °C à +55 °C

La cellule MpCO-48 Ah offre une augmentation de 10 % de la densité énergétique (205 Wh/kg) par rapport à celle précédente, ainsi qu’une capacité de charge rapide 3C et un cycle de vie supérieur à 7 000 cycles. La cellule HpCO-53,5 Ah offre une densité énergétique exceptionnelle de 235 Wh/kg, et une durée de vie supérieure à 5 000 cycles, tout en fournissant une charge rapide 1C.

Les nouveaux blocs-batteries de quatrième génération conservent des dimensions similaires à leurs prédécesseurs de troisième génération, tout en fournissant jusqu’à 20 % d’énergie et de puissance supplémentaires. Les nouveaux blocs-batteries offrent également des caractéristiques de sécurité améliorées au niveau du module et du bloc, permettant une meilleure gestion thermique. Les blocs-batteries de quatrième génération seront certifiés pour répondre aux normes inter-régionales relatives aux batteries.

À propos de Microvast

Microvast est un innovateur technologique qui conçoit, développe et fabrique des solutions de batteries lithium-ion. Microvast est réputé pour sa technologie cellulaire de pointe et ses capacités d’intégration verticale, qui s’étendent de la chimie de base des batteries (cathode, anode, électrolyte et séparateur) aux modules et blocs-batteries. En intégrant le processus allant de la matière première à l’assemblage du système, Microvast a développé une gamme de produits couvrant un large éventail d’applications sur le marché, notamment les véhicules électriques, le stockage énergétique et les composants de batterie. Microvast, qui a été créé en 2006, a son siège social près de Houston, au Texas. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.microvast.com, ou suivez-nous sur LinkedIn ou Twitter (@microvast).

Déclaration de mise en garde concernant les déclarations prévisionnelles

Ce communiqué de presse contient des « déclarations prévisionnelles » au sens de la loi « Private Securities Litigation Reform Act » de 1995. Ces déclarations comprennent, sans s’y limiter, des déclarations sur les résultats financiers et opérationnels futurs, et sur nos plans, objectifs, attentes et intentions en ce qui concerne les opérations, produits et services futurs ; ainsi que d’autres déclarations, identifiables par l’emploi de mots et expressions tels que « entraînera probablement », « devraient », « continuera », « est prévu », « estimé », « croire », « avoir l’intention de », « planifier », « prévisions », « orientations », « perspective », ou autres mots de sens similaire. Ces déclarations prévisionnelles incluent, sans s’y limiter, les déclarations concernant le secteur d’activité où opère Microvast et les tailles de marchés, les opportunités futures pour Microvast, et les résultats futurs estimés de Microvast. Ces déclarations prévisionnelles sont basées sur les convictions et les attentes actuelles de notre direction et sont intrinsèquement soumises à d’importantes incertitudes et éventualités, d’ordre commercial, économique et concurrentiel, nombre d’entre elles étant difficiles à prévoir et généralement indépendantes de notre volonté. Les résultats réels et le calendrier des événements pourraient varier sensiblement par rapport aux résultats anticipés dans ces déclarations prévisionnelles.

De nombreux facteurs pourraient faire varier sensiblement les résultats réels et le calendrier des événements par rapport aux résultats anticipés et autres attentes exprimées dans les déclarations prévisionnelles, y compris, sans toutefois s’y limiter : (1) un retard ou une incapacité à réaliser les avantages attendus du regroupement d’entreprises ; (2) les évolutions sur le marché hautement concurrentiel dans lequel Microvast est en concurrence, notamment concernant ses capacités de recrutement, le contexte concurrentiel, les évolutions technologiques ou réglementaires ; (3) les évolutions sur les marchés ciblés par Microvast ; (4) le risque que Microvast soit dans l’incapacité de mettre en œuvre ses stratégies de croissance ou d’atteindre la rentabilité ; (5) le risque que Microvast soit dans l’incapacité de sécuriser ou protéger sa propriété intellectuelle ; (6) le risque que les clients ou fournisseurs tiers de Microvast soient dans l’incapacité de répondre à leurs obligations, entièrement ou en temps opportun ; (7) le risque que les clients de Microvast ajustent, annulent ou suspendent leurs commandes de produits Microvast ; (8) le risque que Microvast ait besoin de lever des capitaux supplémentaires pour exécuter son plan d’activités, qui peuvent ne pas être disponibles à des conditions acceptables ou ne pas être disponibles purement et simplement ; (9) le risque de responsabilité du fait des produits ou de poursuites réglementaires, ou de procédures relatives aux produits ou services de Microvast ; (10) le risque que Microvast soit dans l’incapacité de développer et maintenir des contrôles internes efficaces ; (11) l’issue de toute poursuite judiciaire qui pourrait être engagée à l’encontre de Microvast, ou de l’un de ses administrateurs ou directeurs ; (12) les risques des opérations en République populaire de Chine ; (13) les risques des opérations résultant du conflit en cours en Ukraine, et (14) l’impact de la pandémie de COVID-19 en cours. Les rapports annuels et trimestriels de Microvast, ainsi que les autres dépôts auprès de la commission américaine de contrôle des opérations boursières identifient, abordent et examinent ces facteurs, ainsi que d’autres facteurs, dans les rubriques intitulées « Facteurs de risque ».

Les résultats, performances, ou réalisations réels, sont susceptibles de varier sensiblement, et potentiellement négativement, par rapport aux projections et déclarations prévisionnelles, ainsi qu’aux hypothèses sur lesquelles se fondent ces déclarations prévisionnelles. Rien ne saurait garantir que les données contenues dans les présentes reflètent la performance future, à quelque degré que ce soit. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces déclarations prévisionnelles en tant qu’indicateur de la performance future, dans la mesure où les informations financières et autres informations projetées sont fondées sur des estimations et des hypothèses qui sont intrinsèquement soumises à des risques, incertitudes et autres facteurs divers non négligeables, dont la plupart échappent à notre contrôle. Toutes les informations énoncées dans les présentes ne sont valables qu’à la date des présentes dans le cas des informations sur Microvast, ou à la date desdites informations dans le cas des informations provenant d’entités autres que Microvast ; et nous déclinons toute intention ou obligation de mettre à jour toutes déclarations prévisionnelles en raison de développements survenus après la date du présent communiqué. Bien que les prévisions et estimations relatives au secteur d’activités et aux marchés finaux de Microvast se fondent sur des sources que nous jugeons fiables, rien ne saurait garantir que ces prévisions et estimations se révéleront exactes en totalité ou en partie.

