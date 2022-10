Microvast rejoint un consortium dirigé par Shell pour promouvoir la décarbonisation du secteur minier

Microvast Holdings, Inc. (NASDAQ: MVST), un innovateur technologique qui conçoit, développe et fabrique des solutions de batteries lithium-ion, annonce aujourd'hui sa participation dans un consortium d'électrification du secteur minier dirigé par Shell.

L'offre pilote de solutions d'électrification du consortium pour les véhicules miniers hors route vise à faire progresser l'électrification des sites miniers et à réduire les émissions en éliminant la dépendance historique au diesel, sans compromettre la sécurité ni l'efficience opérationnelle. Shell, ainsi que les membres du consortium, souhaitent proposer une solution de bout en bout, interopérable et modulaire pour le secteur minier, y compris l'approvisionnement en électricité et les micro-réseaux, la recharge ultra rapide et le stockage d'énergie dans les véhicules.

Dans le cadre du consortium, Microvast a été chargé de fournir une solution sur mesure de batterie à haute tension avec des capacités de recharge ultra rapide. Le système de batterie lithium-ion en oxyde de lithium-titane (OLT) à tension ultra élevée (>1 000 volts) qui sera développé par Microvast, avec une capacité de grade C extrêmement élevée et un long cycle de vie allant jusqu'à 20 000 cycles dans des conditions normales de fonctionnement, jouera un rôle crucial pour permettre une solution de recharge ultra rapide à haute tension et à usage intensif que le consortium s'est engagé à fournir. Le système de batterie LTO de Microvast devrait atteindre une densité énergétique inégalée, assurant qu'une énergie suffisante soit fournie pour l'application, tout en répondant aux restrictions d'espace et de poids.

Microvast a fourni sa première batterie LTO pour des applications de véhicule électrique en 2011 et a plus d'une décennie d'expérience dans le développement, la fabrication et le déploiement de batteries lithium-ion LTO. Les batteries LTO à haute tension conviennent également pour des applications dans d'autres secteurs, comme les équipements d'ingénierie, le transport ferroviaire, la marine, et le stockage énergétique.

"Nous sommes fiers de collaborer avec Shell et le consortium et de travailler ensemble pour accélérer les efforts de décarbonisation industrielle", déclare Sascha Kelterborn, président et directeur des revenus, Microvast. "L'engagement de Shell en faveur d'initiatives durables et du zéro émission nette est prometteur et nous sommes ravis que nos solutions de batterie innovantes fassent partie de son parcours d'électrification."

"Le défi de la décarbonisation est immense, mais pas impossible. Pour ce faire, la collaboration et l'innovation doivent aller de pair", déclare Grischa Sauerberg, vice-président, décarbonisation et innovation sectorielle, Shell. "Pour relever ces devis et créer ces opportunités, Shell contribue à rassembler certaines des entreprises les plus innovantes du secteur, l'électrification s'avérant être la première étape importante vers la concrétisation d'un chemin claire vers la décarbonisation."

Pour plus d'informations, veuillez visiter: https://www.shell.com/business-customers/sectoral-decarbonisation/shell-builds-a-winning-consortium-to-accelerate-the-electrification-of-off-road-mining-vehicles.html

À propos de Microvast

Créé à Houston, au Texas, en 2006 en tant que société axée sur la recherche et la technologie, Microvast est devenu un chef de file mondial dans la conception, le développement et la fabrication de solutions de batterie pour des applications mobiles et stationnaires. Microvast fournit un vaste portefeuille de solutions de batteries lithium-ion à recharge rapide, avec une variété de produits chimiques, de caractéristiques de performance et de gammes de prix répondant aux diverses exigences de sa clientèle. Microvast est reconnu pour sa technologie cellulaire révolutionnaire et ses capacités d'intégration verticale qui s'étendent de la chimie de base des batteries (cathode, anode, électrolyte et séparateur) aux modules et blocs-batteries.

Depuis le déploiement de ses premiers systèmes de batterie dans des bus électriques il y a plus de dix ans, Microvast a élargi son activité pour desservir un large éventail de véhicules commerciaux, particuliers et spécialisés, y compris des véhicules et équipements miniers, de manutention de matériaux, et électriques, ainsi que des applications de stockage d'énergie de niveau réseau.

Pour plus d'informations, veuillez visiter www.microvast.com ou suivez-nous sur LinkedIn ou Twitter (@microvast).

À propos de Shell Mining

Avec plus de 80 000 employés dans plus de 70 pays, Shell travaille avec des industries mondiales pour accélérer la transition vers le zéro émission nette en fournissant des solutions énergétiques plus propres. L'objectif de Shell est de devenir une entreprise à zéro émission nette d'ici 2050, qui soutient l'objectif ambitieux de lutte contre le changement climatique stipulé dans l'Accord de Paris: limiter la montée de la température mondiale moyenne à 1,5° Celsius.

Pour contribuer à la transformation des industries, Shell a créé l'activité Shell Sectors & Decarbonisation (S&D). Cette division est composée d'équipes avec une expérience sectorielle spécifique qui soutiennent les entreprises qui évoluent dans des secteurs à forte inertie pour éviter, réduire et atténuer leurs émissions. Shell S&D fournit à ces clients les produits et solutions qui sont aujourd'hui nécessaires, tout en travaillant ensemble pour répondre à leurs besoins en rapide évolution.

Shell Mining évolue sur l'intégralité de la chaîne de valeur du secteur minier, depuis le camionnage jusqu'au traitement et autres, afin d'identifier et de développer des stratégies, des chemins et des solutions de décarbonisation qui permettent des opérations efficientes et des pratiques durables. L'approche sectorielle de Shell permet à l'équipe minière d'appliquer ses connaissances et son expertise approfondies, tout en travaillant en étroite collaboration avec les clients pour développer des solutions hautement personnalisées. Dès lors, Shell Mining considère la collaboration comme un élément critique de l'innovation et un levier crucial pour la réduction des émissions sur l'ensemble du secteur.

Déclaration de mise en garde concernant les déclarations prévisionnelles

Ce communiqué de presse contient des « déclarations prévisionnelles » au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations comprennent, sans s’y limiter, des déclarations sur les résultats financiers et opérationnels futurs, et sur nos plans, objectifs, attentes et intentions en ce qui concerne les opérations, produits et services futurs ; ainsi que d’autres déclarations, identifiables par l’emploi de mots et expressions tels que « entraînera probablement », « devraient », « continuera », « est prévu », « estimé », « croire », « avoir l’intention de », « planifier », « prévisions », « perspective », ou autres mots de sens similaire. Ces déclarations prévisionnelles incluent, sans s’y limiter, les déclarations concernant le secteur d’activité où opère Microvast et les tailles de marchés, les opportunités futures pour Microvast, et les résultats futurs estimés de la société fusionnée et de Microvast. Ces déclarations prévisionnelles sont basées sur les convictions et les attentes actuelles de notre direction et sont intrinsèquement soumises à d’importantes incertitudes et éventualités, d’ordre commercial, économique et concurrentiel, nombre d’entre elles étant difficiles à prévoir et généralement indépendantes de notre volonté. Les résultats réels et le calendrier des événements pourraient varier sensiblement par rapport aux résultats anticipés dans ces déclarations prévisionnelles.

