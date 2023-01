REE Automotive nomme Microvast comme fournisseur de bloc-batteries pour ses plateformes de VE utilitaires

Microvast Holdings, Inc. (NASDAQ : MVST), un innovateur technologique qui conçoit, développe et fabrique des solutions de batteries lithium-ion, et REE Automotive, Ltd. (NASDAQ : REE), une société de technologie automobile et un fournisseur de plateformes de véhicules électriques et de VE, annoncent aujourd’hui la signature d’un contrat de fourniture et d’achat.

Microvast’s MV-C Gen 4 battery pack (Photo: Business Wire)

En vertu de l’accord, Microvast, par l’intermédiaire de sa filiale détenue en exclusivité Microvast GmbH, proposera des bloc-batteries lithium-ion haute énergie MV-C Gen 4 HpCO qui contribueront en tant que système de stockage d’énergie pour les plateformes VE « Powered by REE ». Les clients bénéficieront de ce partenariat en combinant les véhicules utilitaires zéro émission de REE avec la technologie de batterie de pointe de Microvast qui offre une densité énergétique élevée, des performances de puissance supérieures, une longue durée de vie et des capacités de charge rapide (charge complète en 30 minutes).

Grâce à ses capacités d’intégration verticale, Microvast devrait fournir une technologie de batterie propriétaire et une chimie cellulaire exceptionnelle pour répondre aux exigences de puissance, de densité, de temps de charge et de durée de vie de REE. Les caractéristiques de sécurité exceptionnelles des batteries Microvast sont en parfaite adéquation avec l’objectif de REE d’offrir la meilleure sécurité de sa catégorie pour ses plateformes VE.

« Le bloc-batterie MV-C Gen 4 de Microvast convient parfaitement à REE », explique Sascha Kelterborn, responsable des revenus, Microvast Holdings, Inc. « Il est spécialement conçu pour répondre aux exigences des flottes de véhicules utilitaires. » Le bloc-batterie MV-C Gen 4 nouvellement développée contient les cellules en forme de poche HpCO 53,5 Ah à haute énergie de Microvast, fournissant environ 27 % d’énergie et d’électricité supplémentaires par rapport à la génération précédente de batteries de Microvast. Il dispose également d’une gestion thermique et de contrôles de sécurité améliorés, répondant aux prochaines normes de sécurité relatives à l’emballement thermique. Les bloc-batteries Gen 4 devraient être certifiées conformes aux normes interrégionales telles que ECE R100.3, GB 38031, et UL2580.

« Alors que nous restons extrêmement concentrés sur la commercialisation de véhicules utilitaires optimisés par la plateforme P7 de REE, nous sommes heureux d’offrir une solution clé en main avec les capacités flexibles, de haute technologie et de performance de pointe des systèmes de batteries de Microvast », déclare Daniel Barel, cofondateur et PDG de REE. « Grâce à cette collaboration, des clients tels que des propriétaires de flottes et des entreprises de livraison et de logistique bénéficieront des VE utilitaires de REE, qui devraient être adaptés à leurs besoins grâce à des batteries à charge rapide et durables. »

Révolutionnaire et primée, la technologie REEcorner™ de REE intègre des composants d’entraînement des véhicules, y compris la direction, le freinage, la suspension, le groupe motopropulseur et le contrôle dans un module compact entre le châssis et la roue, ce qui permet d'obtenir la plateforme VE la plus plate du secteur avec une intégration parfaite à n’importe quel système AD.

La plateforme P7 de REE sera optimisée par le MV-C Gen 4 de Microvast. La plateforme P7 de REE convient aux applications telles que les camions commerciaux, les autobus scolaires, les fourgonnettes à accès en position debout et les camions de livraison. L’architecture modulaire et évolutive de REE permet toute taille de plateforme de catégorie 1 à 6. Microvast offre une modularité cohérente avec ses systèmes de batteries et peut répondre aux exigences de toutes les tailles de plateforme VE de REE.

« Nous sommes ravis de nous associer à REE, une entreprise automobile pionnière », déclare Kelterborn. « REE partage la même attitude et les mêmes objectifs que Microvast : révolutionner l’avenir des transports. Un autre élément commun entre nos entreprises est l'objectif de sécurité élevée que nous fixons chacun pour nos produits. »

À propos de Microvast

Microvast Holdings, Inc., qui opère par l’intermédiaire de ses filiales, est un innovateur en technologie verte qui conçoit, développe et fabrique des solutions de batteries lithium-ion. Fondée en 2006 et basée à Houston, Texas, Microvast est renommée pour sa technologie cellulaire de pointe et ses capacités d’intégration verticale, qui s’étendent de la chimie des batteries (cathode, anode, électrolyte et séparateur) jusqu'aux bloc-batteries. En intégrant le processus, de la matière première jusqu'à l’assemblage du système, Microvast a développé une famille de produits couvrant un large éventail d’applications de marché. De plus amples informations sont disponibles sur le site Web de Microvast : www.microvast.com.

À propos de REE

REE Automotive, Ltd. est une société de technologie automobile qui permet aux entreprises de construire n’importe quelle taille ou forme de véhicule électrique sur ses plateformes modulaires. Avec une liberté conceptuelle totale, les véhicules optimisés par REE sont équipés de la technologie révolutionnaire REEcorner, qui regroupe les composants essentiels du véhicule (direction, freinage, suspension, groupe motopropulseur et contrôle) dans un module compact unique positionné entre le châssis et la roue, permettant à REE de construire les plateformes VE les plus plates du secteur, libérant davantage d’espace pour les passagers, le rangement et les batteries. Les plateformes REE sont conçues pour être éprouvées, prêtes pour la conduite autonome, offrir un faible coût total de possession, et devraient réduire le délai de commercialisation pour les flottes se tournant vers l'électrification. Pour en savoir plus, visitez www.ree.auto.

