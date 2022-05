TÜV SÜD accompagne Microvast sur la voie de la production de batteries durables

Le marché des véhicules électriques à batterie (VEB) et des systèmes de stockage stationnaire par batterie connaît une croissance rapide. Il est indispensable d’adopter une approche intégrée pour veiller à ce que les technologies sous-jacentes répondent aux exigences sans cesse croissantes en matière de durabilité. TÜV SÜD, fournisseur leader mondial de services de test, d’inspection et de certification (TIC), a développé un programme d’évaluation de la durabilité pour la production de batteries, qui est actuellement mis en œuvre pour la première fois dans le cadre d’un projet pilote aux côtés de Microvast Holdings, Inc. (NASDAQ : MVST), fournisseur leader de technologie de batteries destinée à la nouvelle génération de véhicules commerciaux et spéciaux.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20220512005192/fr/

Sascha Kelterborn, President of Microvast, receives sustainability report from Ferdinand Neuwieser, Chief Executive Officer of TÜV SÜD. (Photo: Business Wire)

Lors de l’élaboration de son programme d’évaluation de la durabilité, TÜV SÜD s’est appuyée sur les objectifs de développement durable (ODD) généraux des Nations Unies, et a utilisé ces objectifs en tant que base pour définir des critères et indicateurs spécifiques, qui ont permis à ses experts en inspection technique d’évaluer et de quantifier la durabilité.

TÜV SÜD a également pris en considération les exigences de la prochaine Directive sur les batteries de l’UE. Le programme d’évaluation de la durabilité de TÜV SÜD est conçu pour permettre aux fabricants d’établir des opérations de production de batteries plus durables, qui engloberont non seulement l’aspect écologique, mais également les aspects sociaux et économiques.

Dans le cadre d’un projet pilote relatif à la première phase d’évaluation de la durabilité, TÜV SÜD a examiné la situation actuelle de durabilité de l’entreprise au sein de plusieurs installations de Microvast. Le projet pilote a marqué le lancement d’un nouvel outil d’évaluation des ODD, qui permet d'exécuter un enregistrement et un examen objectifs, holistiques et transparents des données sous-jacentes. Les résultats de la première phase d’évaluation de la durabilité ont été résumés dans un rapport de situation, que Microvast utilisera comme référence pour promouvoir ses initiatives de durabilité.

« La durabilité, la production durable et les chaînes d'approvisionnement durables se transforment en une caractéristique essentielle, qui délivre un avantage concurrentiel aux entreprises de tous les secteurs », a déclaré Ferdinand Neuwieser, PDG de TÜV SÜD Industrie Service GmbH. « Nous sommes honorés de mener ce projet pilote d’évaluation de la durabilité. Microvast est profondément engagée sur la voie de son objectif consistant à améliorer la durabilité de sa production de batteries, et ce projet constitue une étape importante dans l’accomplissement de ces objectifs. »

« Notre objectif stratégique consiste à établir des opérations de production de batteries et des chaînes d'approvisionnement durables sur la base des objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies », a déclaré Sascha Kelterborn, président et directeur des recettes chez Microvast Holdings, Inc. « Nous sommes conscients des défis qui nous attendent. L’évaluation de la durabilité et les rapports de situation de TÜV SÜD nous aideront à surmonter ces défis et à documenter nos progrès sur la voie de l'obtention d'une position de leader dans le secteur de la production de batteries durables. »

Le projet entre désormais dans sa deuxième phase, qui devrait inclure des recommandations pour améliorer davantage la durabilité des processus de production de Microvast.

Note destinée à la rédaction : Le communiqué de presse et la photographie en haute définition sont disponibles sur Internet à l’adresse www.tuvsud.com/newsroom.

Fondé en 1866 en tant qu’association consacrée à l’inspection des chaudières, le groupe TÜV SÜD a évolué pour devenir une entreprise mondiale. Plus de 25 000 employés travaillent dans plus de 1 000 sites dans près de 50 pays pour améliorer constamment la technologie, les systèmes et l’expertise. Ils contribuent de façon considérable à rendre les innovations techniques telles que l’Industrie 4.0, la conduite autonome et les énergies renouvelables sûres et fiables. www.tuvsud.com

Microvast est un innovateur technologique qui conçoit, développe et fabrique des solutions de batteries lithium-ion. Microvast est réputé pour sa technologie cellulaire de pointe et ses capacités d’intégration verticale, qui s’étendent de la chimie de base des batteries (cathode, anode, électrolyte et séparateur) aux modules et blocs-batteries. En intégrant le processus allant de la matière première à l’assemblage du système, Microvast a développé une gamme de produits couvrant un large éventail d’applications sur le marché, notamment les véhicules électriques, le stockage énergétique et les composants de batterie. L’ambition stratégique de Microvast consiste à devenir une société de batteries entièrement durable. Microvast, qui a été créé en 2006, a son siège social près de Houston, au Texas. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.microvast.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220512005192/fr/