Microvast Holdings, Inc, anciennement Tuscan Holdings Corp, conçoit, développe et fabrique des solutions de batteries lithium-ion. Les packs de batteries de la société utilisent une variété de chimies de cellules, ce qui permet une flexibilité dans la conception et les applications des véhicules. Les clients de la société dans le domaine des véhicules commerciaux comprennent des camions légers, moyens et lourds, des fourgonnettes, des autobus, des trains, des véhicules à guidage automatique, des équipements portuaires et des camions miniers. La société propose des solutions de batteries, notamment des produits chimiques pour batteries, des solutions de batteries personnalisées et des composants de batteries. Ses batteries chimiques proposent une gamme de cellules chimiques, dont l'oxyde de titanate de lithium (LTO), le phosphate de fer lithié (LFP), le nickel manganèse cobalt version un (NMC-1) et le nickel manganèse cobalt version deux (NMC-2). Ses solutions de batteries personnalisées comprennent des cellules, des modules, des packs et des systèmes de gestion de batteries (BMS) personnalisés. Les composants de batterie qu'elle propose comprennent un séparateur en aramide et une cathode à gradient.

Secteur Equipements et composants électriques