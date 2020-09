Microwave Vision : vers une prise de contrôle par HLD Europe

11/09/2020 | 13:40

Microwave Vision annonce la signature du contrat d'acquisition par HLD Europe, au travers d'un véhicule dédié, de plusieurs blocs représentant un total de 55,56% du capital de Microwave Vision auprès d'Eximium et d'autres actionnaires, au prix de 26 euros par action.



Cette transaction fait suite à des négociations exclusives annoncées le 30 juillet. La réalisation du transfert des blocs reste soumise à l'obtention préalable d'autorisations réglementaires en France et à l'étranger et devrait intervenir à la fin de l'année 2020.



A l'issue de ce transfert, le véhicule dédié d'HLD Europe déposera à titre obligatoire un projet d'offre publique d'achat simplifiée sur le solde des actions Microwave Vision non détenues, au prix unitaire de 26 euros.



