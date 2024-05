Mid-America Apartment Communities, une société d'investissement immobilier (REIT) axée sur l'immobilier multifamilial, a publié mercredi des fonds d'exploitation (FFO) par action pour le premier trimestre conformes aux estimations, dans un contexte de pressions sur l'offre dans les marchés clés de la Sunbelt.

Mid-America Communities exploite des communautés d'appartements multifamiliaux principalement situées dans les régions du sud-est, du sud-ouest et du centre du littoral atlantique des États-Unis. Selon son dernier rapport annuel, la FPI possède et exploite actuellement environ 300 communautés de ce type dans 16 États et dans le district de Columbia.

"Les résultats des fonds propres de base pour le premier trimestre ont été conformes à nos attentes, reflétant l'impact des nouvelles livraisons sur un certain nombre de marchés", a déclaré Eric Bolton, PDG de la FPI.

La région Sunbelt a subi la pression d'un nombre croissant de constructions d'appartements, ce qui a entraîné une croissance modérée des loyers d'une année sur l'autre dans cette région.

La société basée à Memphis, dans le Tennessee, a déclaré un flux de trésorerie de base de 2,22 $ par action au premier trimestre, en baisse par rapport aux 2,28 $ par action de l'année dernière, mais conforme à l'estimation moyenne des analystes de 2,22 $ par action, d'après les données de LSEG.

La société prévoit que le FFO de base pour l'ensemble de l'année 2024, une mesure de performance clé pour les FPI, se situera entre 8,70 $ et 9,06 $ par action, dont le point médian est légèrement inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 8,90 $ par action. (Reportage de Rupali Chaudhary ; Rédaction d'Alan Barona)