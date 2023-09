Mid Wynd International Investment Trust plc est une société d'investissement basée au Royaume-Uni. L'objectif d'investissement de la société est de réaliser une croissance du capital et des revenus en investissant à l'échelle mondiale. La Société peut utiliser des produits dérivés à des fins d'investissement ou de gestion de portefeuille. La Société offre également une croissance des dividendes au fil du temps, son objectif principal étant de maximiser le rendement total pour les actionnaires. La Société investit dans des secteurs, qui comprennent les soins de santé, l'immobilier, les technologies de l'information, les services de communication, la consommation discrétionnaire, les matériaux, l'industrie, les biens de consommation de base et les services publics. La Société détient des investissements dans divers endroits, tels que l'Amérique du Nord, l'Europe, le Japon, le Royaume-Uni et l'Asie développée. Les investissements de la Société sont gérés par Artemis Fund Managers Limited.