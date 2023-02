Midatech Pharma lève 6,0 millions USD pour un actif clinique

Midatech Pharma PLC - Société de biotechnologie R&D basée à Cardiff et axée sur l'amélioration de la bio-délivrance et de la bio-distribution des médicaments - lève un produit brut d'environ 6 millions USD par l'émission de 10,3 millions d'unités à un prix d'émission de 0,58 USD par unité. Une unité comprend soit une action de dépôt américaine, un warrant A et un warrant B et demi, soit un warrant préfinancé, un warrant A et un warrant B et demi. L'entreprise déclare que le produit net lui permettra de se concentrer sur le développement du MTX110, son actif clinique, et lui fournira un fonds de roulement suffisant jusqu'en décembre 2023.

Cours actuel de l'action : 2,10 pence

Variation sur 12 mois : - 86 %.

Par Abby Amoakuh, journaliste d'Alliance News

