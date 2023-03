Midatech Pharma : retrait de la cote et changement de nom approuvés

Midatech Pharma PLC - société de biotechnologie et de recherche-développement basée à Cardiff et spécialisée dans l'amélioration de la biodistribution des médicaments - déclare que les résolutions proposées à l'assemblée générale, notamment le changement de nom, le regroupement d'actions et l'annulation de la cotation sur l'AIM, ont été approuvées. Dans le cadre de la consolidation, toutes les 20 actions seront consolidées en une nouvelle action ordinaire. Elle ajoute que le ratio des American depositary shares passera à un ADS pour cinq actions, contre un ADS pour 25 actions auparavant. Le changement de nom en Biodexa Pharmaceuticals PLC, qui prendra effet lundi, a également été approuvé. La cotation des actions sur l'AIM devrait être annulée dans un mois. L'entreprise sera cotée uniquement sur le Nasdaq.

Cours actuel de l'action : 0,99 pence

Evolution sur 12 mois : baisse de 92%.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

