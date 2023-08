MidCap Financial Investment Corporation est une société de développement commercial à gestion externe. Son objectif d'investissement est de générer un revenu courant et une appréciation du capital. Elle investit principalement dans diverses formes d'investissements en dette, y compris des dettes garanties et non garanties, des investissements en prêts et/ou des capitaux propres dans des sociétés privées du marché intermédiaire. Il peut également investir dans des titres de sociétés publiques et dans des produits structurés et d'autres investissements, tels que des obligations de prêts garantis (CLO) et des obligations indexées sur le crédit (CLN). Son portefeuille peut également comprendre des participations, telles que des actions ordinaires, des actions privilégiées, des warrants ou des options. La société investit dans divers secteurs industriels, tels que la publicité, l'impression et l'édition, le commerce de gros, les véhicules d'investissement diversifiés, la banque, la finance, l'immobilier, l'énergie, l'éducation, les médias, le commerce de détail, la construction et le bâtiment, l'aérospatiale et la défense, les biens de consommation et les télécommunications. Son conseiller en investissement est Apollo Investment Management, L.P.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds