La société chinoise CDH Investments est en pourparlers avancés pour acheter une participation minoritaire dans Bach Hoa Xanh (BHX) au détaillant vietnamien Mobile World, dans le cadre d'une transaction qui pourrait valoriser la chaîne de magasins d'alimentation à 1,7 milliard de dollars, ont déclaré deux sources ayant une connaissance directe.

CDH, l'une des plus grandes sociétés chinoises d'investissement alternatif et également un ancien investisseur de Mobile World, s'est imposé comme le favori pour acheter une participation pouvant aller jusqu'à 10 % après avoir surenchéri sur ses rivaux, ont déclaré les sources. "CDH cherche à acquérir une participation de 5 à 10 %", a déclaré l'une des sources, ajoutant que les délibérations étaient en cours et qu'il n'y avait aucune certitude qu'un accord serait conclu.

La seconde source a déclaré qu'un accord "pourrait être conclu dès le mois prochain si les négociations aboutissent".

Les deux sources ont refusé d'être nommées car il s'agit d'une affaire privée.

CDH et Mobile World, le plus grand groupe de vente au détail du Viêt Nam en termes de valeur de marché, ont refusé de faire des commentaires lorsqu'ils ont été contactés par Reuters. Un accord avec CDH, basé à Pékin, soulignerait l'intérêt des investisseurs mondiaux pour les secteurs d'activité à croissance rapide du Viêt Nam, y compris les biens de consommation, malgré les difficultés du secteur immobilier du pays, provoquées par la répression de la corruption. Mobile World, la société mère de BHX, a d'abord annoncé son projet de vente d'une participation minoritaire dans l'épicier en 2022, mais l'a ensuite suspendu en raison de conditions de marché défavorables. Le processus de vente a été relancé l'année dernière et a suscité l'intérêt du fonds souverain de Singapour GIC et d'entreprises thaïlandaises, a rapporté Reuters à l'époque. CDH, cofondée par le président Wu Shangzhi en 2002 comme l'une des premières sociétés chinoises de capital-investissement, est surtout connue pour ses transactions dans des secteurs traditionnels tels que la consommation et la fabrication au cours de ses premières années d'existence.

Elle gère aujourd'hui plus de 27 milliards de dollars d'actifs et a été l'un des principaux investisseurs dans le plus grand fournisseur de viande de porc au monde, WH Group, et dans le plus grand fabricant d'appareils électroménagers, Midea Group, selon son site web.

CDH s'est retiré de son investissement dans Mobile World il y a près de 10 ans pour capitaliser sur ses gains, a déclaré l'une des sources. BHX, fondé en 2015, gère plus de 1 700 magasins dans les provinces du sud et du centre-sud du Vietnam et devrait être rentable à partir de cette année, a déclaré son directeur général aux investisseurs l'année dernière.