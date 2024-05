Midea Group Co., Ltd. est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de produits électroménagers et de systèmes de climatisation. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit : - systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (41,6%) : climatiseurs portables, déshumidificateurs, climatiseurs de fenêtre, etc. ; - appareils électroménagers (38,6%) : petits appareils électroménagers (cuiseurs à riz, cuiseurs à vapeur électrique, micro-ondes, fours, plaques de cuisson, machines à pain, lave-vaisselles, etc.), machines à laver, réfrigérateurs, etc. ; - systèmes robotiques et d'automatisation (8%) ; - autres (11,8%). 59,7% du CA est réalisé en Chine.