des taux entre 5,05 % et 5,56 %, avec des échéances entre le 18 novembre et le 11 décembre 2024 et la valeur à l'échéance est de 2 797 468 $. Les placements non courants sont constitués de CPG qui portent intérêt à des taux entre 5,25 % et 5,40 % avec des échéances entre le 6 juin et 5 décembre 2025 et la valeur à l'échéance est de 1 060 290 $.

Les présents états financiers consolidés intermédiaires résumés (les « États financiers ») ont été établis conformément aux Normes internationales d'information financière (« International Financial Reporting Standards » ou les « IFRS ») telles qu'elles sont publiées par le Bureau international des normes comptables ( l'International Accounting Standards Board ou « IASB ») et qui sont applicables pour l'établissement des états financiers intermédiaires, notamment la Norme comptable internationale 34 (« International Accounting Standard 34 » ou « IAS 34 »), Information financière intermédiaire . Les États financiers devraient être lus en parallèle avec les états financiers annuels pour l'exercice terminé le 30 septembre 2023, lesquels ont été préparés conformément aux IFRS. Les conventions comptables, les méthodes de calcul et de présentation appliquées dans les présents États financiers sont conformes aux conventions et aux méthodes utilisées dans l'exercice financier précédent. Le conseil d'administration a approuvé les États financiers le 9 mai 2024.

Jusqu'à ce qu'il soit déterminé qu'elles contiennent des réserves ou des ressources minérales économiquement exploitables, les propriétés sont classées comme propriétés d'exploration. Le recouvrement des actifs d'exploration et d'évaluation dépend : de la découverte de réserves et de ressources économiquement récupérables; de l'obtention et du maintien de titres et d'intérêt bénéficiaire dans les propriétés; de la capacité d'obtenir le financement nécessaire à l'exploration et de la vente profitable des actifs. La Société devra obtenir périodiquement de nouveaux fonds pour poursuivre ses activités et, malgré le fait qu'elle a réussi dans le passé, il n'y a aucune garantie de réussite pour l'avenir.

Disclaimer

Midland Exploration Inc. published this content on 13 May 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 13 May 2024 21:30:25 UTC.