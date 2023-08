Exploration Midland inc.

Rapport de gestion - faits saillants trimestriels

Trois et neuf mois terminés le 30 juin 2023

Si Brunswick exerce l'option 1 et 2, elle détiendrait un droit de premier refus sur l'intérêt indivis de 15 % conservé par la Société et la Société ne serait pas tenue de participer aux dépenses d'exploration et de développement jusqu'à la construction d'une mine pour extraire tous les métaux ou minéraux sauf les métaux précieux (or, platine, palladium et argent) et les métaux de base (cuivre, zinc, nickel et plomb).

Entente d'option avec Barrick sur Patris

Le 11 mai 2023, la Société a signé une entente d'option définitive avec une filiale indirecte à part entière de Barrick en vertu de laquelle Barrick peut acquérir une participation de 75 % dans la propriété Patris en contrepartie de paiements en espèce totalisant 1 017 500 $ et de travaux d'exploration pour un montant total de 16 575 000 $, sur une période de huit ans, incluant un engagement ferme de 3 000 000 $, sur une période de quatre ans. Barrick est l'opérateur. Voici les faits saillants des engagements pour l'option d'acquérir une participation initiale de 51 % et former une coentreprise :

Paiements en espèces Dépenses d'exploration Engagement Complété Engagement Complété $ $ $ $ À la signature d'une entente définitive 50 000 50 000 - - Le ou avant le 11 mai 2024 60 000 - 500 000 188 205 Le ou avant le 11 mai 2025 77 500 - - - Le ou avant le 11 mai 2026 95 000 - - - Le ou avant le 11 mai 2027 110 000 - 3 500 000 - Total 392 500 50 000 4 000 000 188 205

Au cours des deux années suivantes, Barrick pourra acquérir une participation additionnelle de 9 % dans la coentreprise, portant sa participation totale à 60 %, en contrepartie de paiements en espèces totalisant 265 000 $ et de dépenses d'exploration d'au moins 2 000 000 $.

Enfin, au cours des deux années subséquentes, Barrick pourra acquérir une participation additionnelle de 15 % dans la coentreprise, portant sa participation totale à 75 %, en contrepartie de paiements en espèces totalisant 360 000 $ et de dépenses d'exploration d'au moins 10 575 000 $.

Si Barrick n'exerce pas ou ne mène pas à terme la première option de financement de la coentreprise ou la deuxième option de financement de la coentreprise, les participations dans la coentreprise seront assujetties à tout ajustement subséquent des participations apporté conformément aux modalités de financement proportionnel et de dilution prévues à l'entente de coentreprise. La dilution d'une participation dans la coentreprise à moins de 10 % entraînera la conversion de la participation dans la coentreprise en une redevance de 2 % des produits nets d'affinage (« NSR ») assortie d'un droit de rachat de 50 % de la redevance (1 % NSR) pour la somme de 1 500 000 $.

Entente d'option avec RTEC pour le lithium à la Baie-James

Le 13 juin 2023, la Société a signé une entente d'option avec RTEC pour 10 propriétés de lithium dans la région de la Baie-James incluant Corvette, Mythril-Est, Chisaayuu, Galinée, Moria, Shire, Komo, Warp, Sulu et Picard (les « Propriétés de Lithium »).