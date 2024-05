Le présent rapport de gestion - faits saillants trimestriels (« Rapport de gestion - faits saillants ») d'Exploration Midland inc. (« Midland » ou la « Société ») constitue la revue par la direction des facteurs qui ont affecté la performance financière et opérationnelle de la Société pour les trois et six mois terminés le 31 mars 2024. Ce Rapport de gestion - faits saillants doit être lu de concert avec les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités de la Société au 31 mars 2024 préparés selon les normes internationales d'information financière (« IFRS ») telles qu'elles sont publiées par le Bureau international des normes comptables ( l'International Accounting Standards Board ou « IASB »), notamment la Norme comptable internationale 34, Information financière intermédiaire, ainsi qu'avec le rapport de gestion annuel pour l'exercice terminé le 30 septembre 2023 (« Rapport de Gestion Annuel »). À moins d'indication contraire, tous les montants sont en dollars canadiens.

