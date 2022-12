Midland Exploration : débute un important programme de forage de 10 000 mètres sur ses projets aurifères et de Ni-Cu en Abitibi

Montréal, le 13 décembre 2022.Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V: MD) a le plaisir d'annoncer le début d'un important programme de forage agressif de plus de 10 000 mètres sur ses projets aurifères et de nickel-cuivre en Abitibi.

Ce programme de forage testera plus de 40 des meilleures cibles d'exploration développées au cours des dernières années sur ses projets en Abitibi à la suite des travaux de forages historiques, de géophysique et de biogéochimie. Les cinq (5) projets ciblés avec ce programme sont tous situés à proximité des importantes structures aurifères de l'Abitibi telles que les failles Larder Lake-Cadillac, Porcupine-Destor, Lower Detour /Bapst et Opawica-Guercheville. Toutes ces grandes structures régionales sont d'importants métallotectes et possèdent des mines et/ou des gisements aurifères d'importance en Abitibi.

Ce programme de forage baptisé Abitbi Discovery Drilling Program (« ADDP »), prévoit utiliser une foreuse en continu entre les mois de décembre 2022 et mars 2023 sur les projets Patris, Héva, Laflamme JV, Adam et Lewis. Les travaux de planification et de logistique ont déjà débuté afin d'être fins prêts pour le début du programme de forage en décembre 2022.

Les principales cibles seront de type or orogénique, mais incluront aussi des cibles aurifères associées à des intrusions alcalines qui ont déjà été identifiées sur le projet Patris. Ce programme testera aussi les meilleures cibles près des blocs aurifères à haute teneur découverts sur Laflamme JV qui avaient rapportés jusqu'à 28,7 g/t Au et 6,0 g/t Au en échantillons choisis. Récemment, de nouvelles structures aurifères titrant jusqu'à 18,9 g/t Au et 5,7 g/t Au (échantillons choisis) ont été découvertes au nord de ces blocs aurifères (voir le communiqué de presse de Midland daté du 29 novembre 2022). Ce programme testera aussi des cibles de Ni-Cu-Pt-Pd identifiées avec le modèle 3D à proximité de la zone Copernick qui avait retourné 0,45% Ni, 0,33% Cu, 0,15 g/t Pt et 0,24 g/t Pd sur 42,6 mètres dans le sondage LAF-16-38. Sur le projet Adam, des conducteurs VTEM jamais testés et situés dans l'extension du gîte B26 seront testés. Sur Lewis, une nouvelle structure anomale en or recoupée sur plusieurs mètres en rainures sur les indices découverts en 2020 et 2021 Red Giant et Golden Nest, sera la cible principale de ce programme.

Plusieurs travaux de terrain ont été complétés au cours de l'été afin d'apporter un maximum d'information pour aider au ciblage final et à la priorisation des cibles. Ces travaux incluaient des levés magnétiques de haute résolution, des travaux géophysiques de polarisation provoqué ainsi que des levés géochimiques.

Midland entend continuer à développer activement sa recherche pour de nouveaux partenariats pour ses projets détenus à 100%, incluant les projets inclus dans ce programme de forage.

Mise en garde :

Notez que les teneurs des échantillons choisis et des blocs erratiques peuvent ne pas être représentatives des zones minéralisées.

Les épaisseurs vraies des intersections en forage rapportées dans ce communiqué ne peuvent pas être déterminées avec l'information actuellement disponible et sont donc rapportée en longueur carotte.

Contrôle de la qualité

Les échantillons de roche du projet sont analysés par pyroanalyse standard sur des fractions de 50 grammes avec fini par absorption atomique (Au-AA24) ou fini gravimétrique (Au-GRA22) aux laboratoires ALS de Val-d'Or (Québec) Le design du programme d'exploration et l'interprétation des résultats sont effectués par des personnes qualifiées utilisant un programme d'assurance contrôle/qualité conforme aux meilleures pratiques de l'industrie, incluant l'utilisation de standards et de blancs pour chaque tranche de 20 échantillons.

À propos de Midland

Midland mise sur l'excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d'or, d'éléments du groupe du platine et de métaux usuels de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que BHP Canada Inc., Rio Tinto Exploration Canada Inc., Probe Metals Inc., Wallbridge Mining Company Ltd, Mines Agnico Eagle Limitée, Brunswick Exploration Inc., Osisko Développement Corp., SOQUEM inc., le Fonds d'exploration minière du Nuvavik et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d'autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

Ce communiqué de presse a été préparé par Mario Masson géo., Vice-président Exploration chez Midland et personne qualifiée selon le Règlement 43-101.

