MONTRÉAL, 06 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V: MD), a le plaisir d’annoncer le début d’une campagne de forage sur son projet aurifère Lewis, détenu à 100% par Midland et situé à environ 60 km au sud-ouest de la ville de Chapais. La campagne de forage, prévue pour le début du mois de février 2024, consiste en quatre (4) sondages pour un total prévu de 725 mètres.



La campagne de forage sera centrée sur de nouveaux indices aurifères trouvés en prospection par Midland depuis 2020, soit les indices Red Giant (jusqu’à 0,35 g/t Au sur 9,0 mètres en rainure) et Golden Nest (jusqu’à 10,2 g/t Au (échantillon choisi) et 0,65 g/t Au sur 6,0 mètres en rainure). Des axes de polarisation provoqués (« PP ») sont également visés dans la projection est de l’indice Golden Nest.

L’indice Red Giant est associé à une anomalie PP en bordure d’un haut magnétique. La zone aurifère, orientée est-ouest, montre une augmentation des teneurs / épaisseurs vers l’ouest de la zone décapée en 2020 et demeure complètement ouverte dans cette direction.

L’indice aurifère Golden Nest est directement associé à une anomalie PP qui est coïncidente avec une hausse marquée de la résistivité et correspond à un petit affleurement d’une superficie d’environ 10 mètres carrés qui est minéralisé avec 2 à 10% Py, L’anomalie PP qui est associée à cette zone aurifère est suivie sur plusieurs centaines de mètres. Des tranchées ont été réalisées à l’ouest de l’indice Golden Nest en 2022, mais sans recouper la même minéralisation. Ces anomalies PP se poursuivent vers l’est, et se trouvent à proximité d’une structure nord-nord-est interprétée à l’aide du MAG, qui pourrait déplacer vers le nord (mouvement senestre) le niveau portant l’indice Golden Nest.

Ces deux indices, espacés d’un kilomètre, sont situés dans des roches volcaniques mafiques cisaillées, et sont caractérisés par la présence de nombreuses veines de quartz-carbonate minéralisées en pyrite et arsénopyrite localement. De plus, on retrouve associée aux zones minéralisées une forte altération en chlorite et ankérite. Ces zones aurifères, faciles d’accès par des chemins forestiers, n’ont jamais été testées par forage par le passé.

La propriété Lewis consiste en 158 claims (87 km2) et couvre une position stratégique caractérisée par une flexure régionale à proximité du corridor de déformation de Guercheville-Opawica.

La propriété se trouve à huit kilomètres au nord-est de l’ancienne mine du Lac Shortt (production historique : 400 000 onces – source MERN-SIGEOM), et à environ 80 kilomètres au nord-ouest du projet Nelligan détenu conjointement par IAMGOLD Corporation (75 %) et Vanstar Mining Resources (25 %) (ressources indiquées :1,99 million d’onces; ressources présumées 3,6 millions d’onces : conformément au Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (« Règlement 43-101 ») communiqué février 2023, source site web IAMGOLD).

Mise en garde

Les échantillons choisis sont de nature sélective et les valeurs présentées ne sont pas nécessairement représentatives des zones minéralisées.

L’épaisseur véritable des zones minéralisées intersectées par les rainures n’est pas connue avec les informations à ce jour.

La minéralisation retrouvée aux gîtes d’or Nelligan et Lac Shortt ne reflète pas nécessairement la minéralisation qui pourrait se retrouver sur la propriété Lewis de la Société.

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or et de métaux critiques de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que Barrick Gold Corp., BHP Canada Inc., Rio Tinto Exploration Canada Inc., Probe Gold Inc., Wallbridge Mining Company Ltd, Mines Agnico Eagle Limitée, Electric Element Mining Corp., SOQUEM inc., Exploration Brunswick inc., le Fonds d’exploration minière du Nuvavik, Cosmos Exploration Ltd et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

Ce communiqué de presse a été préparé par Richard D St-Cyr, géo., Directeur Exploration chez Midland, géologue enregistré et personne qualifiée selon le Règlement 43-101.

Pour plus d’information, veuillez consulter le site web de Midland ou communiquer avec :

Gino Roger, président et chef de la direction

Tél. : 450 420-5977

Téléc. : 450 420-5978

Courriel : info@midlandexploration.com

Site web : https://www.midlandexploration.com/

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Ce communiqué de presse renferme certains énoncés prospectifs qui comprennent des éléments de risque et d’incertitude et nul ne peut garantir que ces énoncés se révéleront exacts. Il s’ensuit que les résultats réels et les évènements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés par de tels énoncés. Ces risques et incertitudes sont décrits dans le rapport annuel et lors de dépôts par Midland auprès des autorités réglementaires.

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b375c3f4-0b80-43b3-91ea-3cec7abb655e/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/74da649d-8824-4eed-8337-38ea2eab81d6/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c7e7dd65-6ab1-41e5-92da-950db155a002/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/adcaa910-028d-4d78-91c7-36e71bcee2c6/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4b1e5429-bffc-457c-b04d-f08e5c8474c7/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f75c5cdd-f731-4e49-ad8e-47a3bcc4f3dc/fr