Midland complète un levé magnétique sur Mythril-Est et cible un nouveau secteur à l'est de la découverte de Patriot Battery Metals

MONTRÉAL, 07 févr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland » ou la « Société ») (TSX-V : MD) a le plaisir d’annoncer avoir complété récemment des levés magnétiques de haute résolution (« Mag HR ») sur ses propriétés faisant partie du projet Mythril Régional détenu à 100% par Midland. Ces propriétés incluent entre autres le bloc de Mythril-Est, qui est situé à 7 kilomètres au nord-est, directement dans l’extension latérale du champ de pegmatite Corvette qui est détenu par Patriot Battery Metals (« Patriot »). Patriot a récemment publié de spectaculaires résultats en forage incluant jusqu’à 3,34% Li 2 O sur 52,2 mètres (voir le communiqué de presse de Patriot daté du 30 janvier 2023). De plus, Patriot a annoncé récemment que leur huit (8) premiers sondages (CV23-105 à 112) ont recoupé différentes épaisseurs de pegmatite à spodumène variant d’approximativement 8 m à 132 m (longueur carotte), extensionnant ainsi l’étendue de la Pegmatite CV5 par une distance de 400 mètres additionnels vers l’est (voir le communiqué de presse de Patriot daté du 6 février 2023).



Levé Mag HR sur Mythril-Est

Le levé Mag HR totalisant 774 kilomètres et qui a été complété sur le bloc Mythril-Est, a permis de définir avec plus de détails le grain magnétique des unités géologiques présentes sur la propriété et ainsi identifier un nouveau secteur potentiellement favorable sur plus de 5 kilomètres de longueur dans la partie sud du bloc de claims de Midland et n’ayant jamais fait l’objet de travaux d’exploration pour le lithium par le passé. Ce nouveau secteur est situé à 7 kilomètres au nord-est du champ de pegmatites de Patriot découvert dans les derniers mois sur Corvette.

Projet Mythril Régional

Au total, Midland a couvert plusieurs blocs de son projet Mythril Régional avec le levé Mag HR qui a totalisé 3 340 kilomètres de lignes de vol espacées aux 100 mètres. L’interprétation détaillée de ces levés est en cours afin d’identifier d’autres secteurs potentiellement favorables pour l’exploration pour le lithium.

Le projet Mythril Régional est un vaste projet comptant plusieurs grands blocs de claims comptant 1 156 claims et couvrant une superficie de 588 kilomètres carrés, incluant le bloc de claims Mythril-Est. Sur d’autres blocs de claims, une compilation des travaux historiques réalisés par Midland a révélé de fortes indications d’un potentiel pour des pegmatites enrichies en Li-Be-Ta. Lors de travaux d’exploration pour le cuivre en 2022, un affleurement de pegmatite a livré deux valeurs fortement anomales en lithium dans des échantillons choisis : 0,12 % Li 2 O et 0,04 % Li 2 O. Des échantillons choisis de blocs pegmatitiques provenant d’autres blocs de claims du secteur ont aussi livré des valeurs fortement anomales en Li-Ta-Sn : 0,03 % Li 2 O, 23 ppm Ta, 50 ppm Sn; 0,02 % Li 2 O, 72 ppm Ta. Aucune de ces anomalies n’a fait l’objet d’un suivi . Ces éléments suggèrent aussi un potentiel d’exploration favorable pour le lithium sur le projet Mythril Régional, qui n’a jamais été exploré pour le lithium.

Midland planifie actuellement des programmes d’exploration sur ces projets qui seront mis en marche au cours des prochaines semaines.

Midland compte 3 814 claims couvrant une superficie totale de 1 975 kilomètres carrés à la Baie-James, ce qui en fait l’un des plus importants détenteurs de claims dans la région. Quatre projets (Mythril Régional, Galinée, Komo et Shire) ont été identifiés récemment comme étant très prometteurs pour leur potentiel en lithium en raison de similitudes géologiques frappantes avec des découvertes de lithium adjacentes et la présence notable de lithium (Li), tantale (Ta) et/ou béryllium (Be) dans des échantillons de roches historiques. Il est à noter qu’ aucun de ces projets n’a été exploré spécifiquement pour le lithium par le passé.

Mises en garde :

Notez que les teneurs des échantillons choisis et des blocs erratiques peuvent ne pas être représentatives des zones minéralisées.

Les minéralisations du gîte Corvette peuvent ne pas être représentatives des minéralisations qui pourraient être identifiées sur les différentes propriétés de Midland mentionnées dans ce communiqué.

Contrôle de la qualité

Les échantillons de roche des projets mentionnés ont été analysés pour plusieurs éléments par une méthode ICP-MS ou ICP-ES avec dissolution à quatre acides (ME-MS61 ou ME-MS81) chez ALS Laboratories (Vancouver). Le design du programme d’exploration et l’interprétation des résultats est effectué par des personnes qualifiées utilisant un programme d’assurance-contrôle/qualité conforme aux meilleures pratiques de l’industrie, incluant l’utilisation de standards et de blancs pour chaque tranche de 20 échantillons.

À propos de Midland

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d’or et de métaux critiques de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que BHP Canada Inc., Rio Tinto Exploration Canada Inc., Wallbridge Mining Company Ltd, Probe Gold Inc., Mines Agnico Eagle Limitée, Osisko Développement Corp., SOQUEM inc., Exploration Brunswick inc., le Fonds d’exploration minière du Nunavik et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

Ce communiqué de presse a été préparé par Mario Masson géo., Vice-président Exploration chez Midland et personne qualifiée selon le Règlement 43-101, qui a également approuvé le contenu technique du communiqué de presse.

Pour plus d’information, veuillez consulter le site web de Midland ou communiquer avec :

Gino Roger, président et chef de la direction

Tél. : 450 420-5977

Téléc. : 450 420-5978

Courriel : info@midlandexploration.com

Site web : www.midlandexploration.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs qui sont assujettis à des risques connus et inconnus et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des résultats escomptés. Ces risques et ces incertitudes comprennent ceux décrits dans les rapports périodiques de Midland, notamment dans le rapport annuel ou dans les documents déposés par Midland de temps à autre auprès des autorités de règlementation en valeurs mobilières.

Quatre figures accompagnant ce communiqué de presse sont disponibles aux adresses suivantes :



https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cb8388a1-e656-4976-8585-19f6397bdf03/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bade50e9-f8ea-4ff0-b338-16c22b049f47/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/acdf6e8c-d7bb-40c5-be60-f35e084ea3fb/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8bbcbcb9-d0e2-4663-81b9-7ba00e360ab8/fr